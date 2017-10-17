Стоимость рубашек сравнили в Казахстане и Кыргызстане

Источник: Tengrinews

По словам Тенгебаева, в 2016 году импорт товаров из Китая в Кыргызстан составил 1,5 миллиарда долларов, увеличившись с 2015 годом почти на 42 процента. При этом транзит товаров, перемещаемых через территорию РК в Кыргызстан увеличился на 67 процентов.

«Нами был произведен анализ такого резкого увеличения импорта из Кыргызстана. Выяснилось, что таможенная стоимость в КР снижена по сравнению с Казахстаном в 2 и более раза. Есть отдельные случаи, когда стоимость товаров составляет 1000 и более процентов. Например, таможенная стоимость одной мужской рубашки в Казахстане составляет 5,46 доллара, а в Кыргызстане 0,44 доллара — разница порядка 5,8 раза. Таможенная стоимость одной пары сапог — 28,85 доллара, а в КР — 2,74 доллара. Тогда занижение у нас произошло в 10,5 раз», — рассказал Тенгебаев.

Министерство финансов РК связало это с более жестким администрированием таможенной стоимости товаров в Казахстане и недостаточным контролем за достоверностью декларирования и таможенной стоимости товаров со стороны таможенных органов Кыргызстана.

«Результаты анализа ввозимых товаров из КР в Казахстан показали, что часть товаропотока не нашла отражение в налоговой отчетности. У нас когда ввозится товар из КР, таможенный контроль не проходит, но платят косвенные налоги в соответствии с договором в рамках ЕАЭС. Мы взяли данные из деклараций и увидели, что часть товаропотока не находит отражение. По нашим подсчетам стоимость незадекларированных товаров составила порядка 49 миллиардов тенге. Это уже наши чистые потери свыше 5 миллиардов тенге», — заявил Тенгебаев.