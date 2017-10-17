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14:32 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Зарплаты новосибирских сельских чиновников вырастут в полтора раза

Бюджет Новосибирской области 2018 года прошел процедуру публичных слушаний.

Резкое увеличение доходов муниципальных служащих заложено в проект бюджета Новосибирской области на 2018 год. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко, представляя документ на публичных слушаниях в законодательном собрании Новосибирской области.

Он отметил, что в бюджете-2018 заложено не только повышение доходов бюджетников, предусмотренное «майскими указами» президента России.

«Мы еще учли решение об увеличении нормативов финансового обеспечения самих органов местного самоуправления. Базово это решение правительство принимало в январе текущего года, и оно обеспечивало значительный рост, прежде всего, у рядового состава муниципальных служащих. По нашей оценке, в муниципальных образованиях с численностью населения до 5 тыс. человек заработная плата у рядового муниципального служащего по самой низшей должности может увеличиться с 12 до 17 тыс. руб.», — сообщил Виталий Голубенко.

По мнению министра, размер оплаты труда муниципальных служащих нельзя назвать высоким.

По данным Новосибирскстата, по итогам 2016 года в Новосибирской области насчитывалось 6,4 тыс. служащих муниципальных органов власти (включая Новосибирск). Средняя зарплата чиновников составляла 29,16 тыс. руб. При этом минимальную зарплату в регионе на 2018 год планируется установить на уровне 80% от прожиточного минимума. Это составит около 8 тыс. руб.

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