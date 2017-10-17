Группа ЧТПЗ примет участие в реализации проекта строительства ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

Напомним, в июне на ПМЭФ-2017 губернаторы Евгений Куйвашев, Борис Дубровский и президент РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о сотрудничестве по проекту создания высокоскоростной железнодорожной магистрали, а ровно через месяц проект строительства ВСМ был представлен на выставке «Иннопром». Он предусматривает появление двухпутной железной дороги протяженностью 220 км. Приблизительное время в пути между центрами двух мегаполисов — 1 час 10 минут. Движение на линии будет осуществляться как скоростными, так и ускоренными региональными поездами.