Группа ЧТПЗ примет участие в реализации проекта строительства ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»
Группа ЧТПЗ вступила в партнерство «Уральская скоростная магистраль», реализующее подготовку инвестиционного проекта ВСМ «Челябинск — Екатеринбург».
Группа ЧТПЗ вступила в партнерство «Уральская скоростная магистраль», реализующее подготовку инвестиционного проекта ВСМ «Челябинск — Екатеринбург».
Об этом Накануне.RU сообщили в
Взнос компании в уставной капитал партнерства составил 50 млн рублей.
Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров считает, что реализация такого масштабного инфраструктурного проекта будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала Челябинской и Свердловской областей.
Напомним, в июне на ПМЭФ-2017 губернаторы Евгений Куйвашев, Борис Дубровский и президент РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о сотрудничестве по проекту создания высокоскоростной железнодорожной магистрали, а ровно через месяц проект строительства ВСМ был представлен на выставке «Иннопром». Он предусматривает появление двухпутной железной дороги протяженностью 220 км. Приблизительное время в пути между центрами двух мегаполисов — 1 час 10 минут. Движение на линии будет осуществляться как скоростными, так и ускоренными региональными поездами.