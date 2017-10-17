Роспотребнадзор: молочные продукты из Башкирии, где нашли ящур, безопасны

Источник: РИА Новости

В начале октября впервые за 40 лет на территории Туймазинского района Башкирии у домашних животных обнаружили ящур. В районе был объявлен карантин. Позже инфицированных животных обнаружили в Буздякском районе республики.

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что из магазинов изымают молочную продукцию компании «Вимм-Билль-Данн».

«Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан сообщает, что информация об изъятии молочной продукции “Вимм-Билль-Данн” в связи с обнаружением ящура не соответствует действительности», — сообщил РИА Новости представитель ведомства.