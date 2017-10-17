Пермский край получил машины скорой помощи от правительства Москвы

«От федерального правительства получили новые машины, от правительства Москвы — автомобили в хорошем состоянии. Весь транспорт направили в территории», — пояснил господин Решетников.



Как пишет портал «ura.ru», в конце сентября ГУП «Мосавтосантранс» безвозмездно передал Пермскому краю 15 автомобилей скорой помощи. Все машины соответствуют ГОСТу, были выпущены в 2014 году. Остаточная стоимость машин после трех лет работы в Москве составляет 714 — 878 тысяч рублей. Минздрав распределил автомобили между медучреждениями на разных территориях Прикамья, в том числе в Кудымкаре, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Кизеле, Чайковском.