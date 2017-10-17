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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский край получил машины скорой помощи от правительства Москвы

Пермский край получил несколько автомобилей скорой помощи от федеральных властей и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников на краевом съезде врачей.

«От федерального правительства получили новые машины, от правительства Москвы — автомобили в хорошем состоянии. Весь транспорт направили в территории», — пояснил господин Решетников.

Как пишет портал «ura.ru», в конце сентября ГУП «Мосавтосантранс» безвозмездно передал Пермскому краю 15 автомобилей скорой помощи. Все машины соответствуют ГОСТу, были выпущены в 2014 году. Остаточная стоимость машин после трех лет работы в Москве составляет 714 — 878 тысяч рублей. Минздрав распределил автомобили между медучреждениями на разных территориях Прикамья, в том числе в Кудымкаре, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Кизеле, Чайковском.

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