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15:42 (мск), источник: АиФ Самара

Дом-долгострой на Садовой/Вилоновской обсудят на Градсовете Самары

Такое решение было принято в ходе встречи и.о. руководителя департамента градостроительства Самары с дольщиками, вложившими свои средства в строительство дома на пересечение улиц Садовой и Вилоновской.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает администрация Самары, для завершения строительства дома, входящего в перечень проблемных объектов долевого строительства, необходимо решение вопроса с организацией парковки. В Самаре существует норматив: застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. А для дома на Вилоновской/Садовой стоянки для автомобилей не были предусмотрены вообще.

«Этот вопрос требует обсуждения. В случаях, которые касаются интересов дольщиков, нужен индивидуальный подход. Уже в ближайшую пятницу, 20 октября, соберется Градостроительный совет. Будет рассмотрена эта конкретная ситуация, предложены варианты действий, которые позволят достроить объект. И возможно будет выработан некий алгоритм в отношении подобных объектов долевого строительства», — пояснила, и.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко.

При поддержке областного Правительства в Самаре количество обманутых дольщиков за последние годы снизилось в пять раз.

На сегодняшний день в Самаре значится десять проблемных объектов (1155 дольщиков), 13 многоквартирных домов заселены, но не введены в эксплуатацию (1272 дольщика). Кроме того, на совместном контроле департамента градостроительства и министерства строительства находится 20 проблемных объектов (1540 дольщиков).

Сформировано семь земельных участков общей площадью 98196,9 кв.м для предоставления в качестве компенсационных инвесторам (застройщикам), взявшим на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства проблемных объектов.

Работа по завершению строительства проблемных объектов ведется в соответствии с утвержденной «дорожной картой».

В этом году введен в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства, расположенный на улице Заводское шоссе, 57 В. Тем самым удовлетворены права требований 234 участников долевого строительства.

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