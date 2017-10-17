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15:55 (мск), источник: ТАСС

Конкурс на строительство моста через Чусовую в Пермском крае объявят до конца года

По данным администрации края, общая стоимость строительства нового и реконструкции старого мостов — более 14 млрд рублей.

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Конкурс на строительство моста через реку Чусовую в Пермском крае объявят до конца года, сообщил журналистам во вторник губернатор Максим Решетников.

«Мы выходим на финишную прямую в реализации проекта Восточного обхода Перми. До конца года мы объявим конкурс на строительство участка 9−4 км Восточного обхода и участка 0−4 км вместе со второй очередью моста через Чусовую и капитальным ремонтом действующего моста. Это предмет концессионного соглашения, которое на сегодняшний день заключено и будет реализовано. У нас есть перспектива в пятилетку закончить Восточный обход Перми так, как он и задумывался», — сообщил Решетников.

В июне текущего года губернатор Пермского края и старший вице-президент Банка ВТБ Юрий Молчанов подписали концессионное соглашение о строительстве нового моста через Чусовую. В рамках соглашения «Пермская концессионное компания», которая входит в группу ВТБ, должна построить новый мост через Чусовую, провести капремонт существующего моста, построить и реконструировать существующие подъезды к мостовым переходам. Как отмечается, это будет современная скоростная дорога с расчетной скоростью движения по мосту 100 км в час. Построенный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения — в течение 15 лет.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, подписание этого соглашения — знаковое событие для всей транспортной отрасли, поскольку, несмотря на то, что это региональная дорога и региональный проект, обеспечение связи и комфортный транспортный выход в сторону Ханты-Мансийска и Томска — федеральные задачи. Этот проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), именно таким проектам, по словам Соколова, будет в первую очередь оказываться поддержка правительства РФ.

По данным администрации Пермского края, общая стоимость строительства нового и реконструкции старого мостов — более 14 млрд рублей. Из этой суммы 9,6 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета, 3 млрд вложит концессионер, а еще часть средств будет выделена из краевого бюджета. Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к 2022 году.

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