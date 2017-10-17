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16:07 (мск), источник: ТАСС

Волгоградская компания построит мусорный полигон под Ростовом

ВОЛГОГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Волгоградская Группа компаний «Чистый город» получила разрешение на строительство объекта сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ростовской области — в городе Волгодонске. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-секретарь компании Анна Романова.

«Современные полигон ТКО и сортировочный комплекс будут построены к концу следующего года в Волгодонске. Этот объект станет опорным для всего Волгодонского кластера и обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований, включая Волгодонск», — сказала Романова.

По ее словам, настоящее время Волгодонский кластер испытывает острую нехватку объектов сферы обращения с ТКО. Действующие полигоны исчерпали свои мощности на 90%. Через два года они полностью выработают свой ресурс. «Наличие нового комплекса позволит избежать сложной экологической ситуации в будущем», — отметила Романова.

В пресс-службе компании уточнили, что с администрацией Волгодонска и ООО «ЭкоЦентр» (ГК «Чистый город») заключено концессионное соглашение. Сумма соглашения не сообщается, однако отмечается, что «проект будет реализован за счет средств волгоградской компании с привлечением средств Ростовской АЭС, что позволит снизить тариф для населения».

В мэрии Волгодонска подтвердили, что, согласно заключенному концессионному соглашению между горадминистрацией и ООО «ЭкоЦентр» (ГК «Чистый город») будет построен полигон ТКО, его проектная вместимость — более 3 млн кубометров коммунальных отходов. По данным мэрии, стоимость проекта составляет 840,5 млн рублей.

Группа компаний «Чистый город» уже построила и эксплуатирует современные полигоны ТКО в Волгоградской области — городах Урюпинске, Камышине и Волжском. В ближайшее время крупнейший полигон ТКО откроется в Светлоярском районе под Волгоградом. В прошлом году был запущен мусоросортировочный комплекс в Республике Калмыкия, ведется проектирование объектов в Астраханской и Омской областях.

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