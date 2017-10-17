Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Источник: Reuters

Теперь максимальная ставка по вкладам в долларах составляет: по продукту «Сохраняй Онлайн» 1,35%, по «Пополняй Онлайн» — 1,15%, по «Управляй Онлайн» — 0,80%.

«Сбербанк принял решение повысить ставки по вкладам в долларах США, чтобы выровнять свое ценовое предложение в соответствии с уровнем ставок на рынке», — прокомментировал во вторник повышение и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Максим Степочкин, чьи слова приводятся в релизе.

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Согласно информации на сайте Сбербанка, до повышения максимальные ставки по долларовым депозитам были следующими: по продукту «Сохраняй Онлайн» — 1,25%, по «Пополняй Онлайн» — 1,05%, по «Управляй Онлайн» — 0,7%.