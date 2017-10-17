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16:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выросли зарплаты — статистика

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Средняя номинальная начисленная зарплата за январь-август текущего года составила в Башкирии 29188,7 рубля.

Рост к соответствующему периоду 2016 года составил 6,4 процента. Реальная заработная плата к аналогичному периоду прошлого года составила 2,8 процента. Такие данные приводит Башкортостанстат.

По информации статистиков, средняя зарплата в республике, включая организации малого предпринимательства, достигла в августе 30187 рублей. В июле она составляла 29431 рубль.

Для сравнения: в начале года средняя зарплата в регионе равнялась 26760 рублям.

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