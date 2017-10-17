В Ростове отложили реконструкцию парка Собино
Реконструкция парка Собино в Ростове переносится, так как выделенные на работы деньги не были освоены, сообщает don24.ru со ссылкой на главу администрации города Виталия Кушнарева.
Реконструкция парка Собино в Ростове переносится, так как выделенные на работы деньги не были освоены, сообщает don24.ru со ссылкой на главу администрации города Виталия Кушнарева.
По его словам, на благоустройство парка было предусмотрено 120 млн рублей. Однако средства не освоили «по не зависящим от администрации города причинам».
Как сообщает информагентство, выделанные деньги планируют направить на другие цели, в частности, на благоустройство
Напомним, в сентябре был объявлен конкурс по поиску подрядчика для реконструкции парка. Завершить все работы планировали в декабре. О новых сроках реконструкции парка пока не сообщается.