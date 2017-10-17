Программа благоустройства сельских поселений Волгоградской области будет расширена

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Глава региона отметил, что по многим направлениям жизни Волгоградской области фиксируются позитивные сдвиги.

— Это результат комплексной работы. Одним из таких позитивных сдвигов является большая работа по благоустройству, выполненная в области. Так, впервые за многие годы сельские поселения получили средства на приведение в порядок территорий центральных усадеб. В общей сложности на эти цели было выделено 270 млн рублей — гранты по три миллиона рублей получили 90 сельских поселений. В следующем году эта программа будет расширена — гранты получат сто сельских поселений. Наша задача сохранить сделанное. Возвращение доверия к власти со стороны жителей области даёт результат, и на основании этого мы ставим следующие задачи, — заявил Андрей Бочаров.

По словам главы администрации Николаевского района Юрия Чувашина, по программе благоустройства в этом году гранты по три миллиона рублей получили четыре населенных пункта района.

— Мы постарались провести максимально быстро все конкурсные процедуры и уже в конце мая два из них завершили свои проекты. Оставшиеся два были выполнены до 1 сентября. Это очень хорошая программа. Она не только позволяет создать комфортные условия жизни на селе, но и объединяет людей. Ради ее выполнения и повышения уровня жизни, жители сел кооперируют свои силы с органами местного самоуправления, исполнительной власти. И в итоге становятся активными участниками в общественных делах. Только хотя бы ради этого следовало бы реализовывать программу благоустройство, — подчеркнул Юрий Чувашин.

О том, что жизнь на селе стала лучше, говорит и глава администрации Вязовского сельского поселения Еланского муниципального района Алла Хвастунова.

— Важную роль в этом сыграло налаженное взаимодействие всех органов власти в регионе. И органы местного самоуправления и полиция, и народные дружины вместе проделали большую работу по наведению порядка. Это и благоустройство, и повышение безопасности на селе, в том числе и пожарной. Жить стало спокойней и комфортней, — сказала она.

— Взаимодействие с органами местного самоуправления, которые оказывают всю посильную помощь, как в раскрытии преступлений, так и охране правопорядка, позволило повысить результаты работы, — заявил участковый уполномоченный полиции отдела МВД РФ по Калачевскому району Волгоградской области Александр Мышиев. — Так, совместно с главой поселка Пятиморск, главой Калачевского района и казачеством мы разрабатываем план обеспечения правопорядка в период проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Сталинградской Победы.

Проведенную в регионе работу по налаживанию взаимодействия между органами исполнительной власти и правоохранителями положительно оценила и председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.