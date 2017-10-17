Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
«Смело»: светский хроникер о беременной жене замминистра обороны
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:16 (мск), источник: РИАЦ

Программа благоустройства сельских поселений Волгоградской области будет расширена

Программа благоустройства сельских поселений Волгоградской области будет расширена в 2018 году. Об этом 17 октября в ходе расширенного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: РИАЦ

Глава региона отметил, что по многим направлениям жизни Волгоградской области фиксируются позитивные сдвиги.

— Это результат комплексной работы. Одним из таких позитивных сдвигов является большая работа по благоустройству, выполненная в области. Так, впервые за многие годы сельские поселения получили средства на приведение в порядок территорий центральных усадеб. В общей сложности на эти цели было выделено 270 млн рублей — гранты по три миллиона рублей получили 90 сельских поселений. В следующем году эта программа будет расширена — гранты получат сто сельских поселений. Наша задача сохранить сделанное. Возвращение доверия к власти со стороны жителей области даёт результат, и на основании этого мы ставим следующие задачи, — заявил Андрей Бочаров.

По словам главы администрации Николаевского района Юрия Чувашина, по программе благоустройства в этом году гранты по три миллиона рублей получили четыре населенных пункта района.

— Мы постарались провести максимально быстро все конкурсные процедуры и уже в конце мая два из них завершили свои проекты. Оставшиеся два были выполнены до 1 сентября. Это очень хорошая программа. Она не только позволяет создать комфортные условия жизни на селе, но и объединяет людей. Ради ее выполнения и повышения уровня жизни, жители сел кооперируют свои силы с органами местного самоуправления, исполнительной власти. И в итоге становятся активными участниками в общественных делах. Только хотя бы ради этого следовало бы реализовывать программу благоустройство, — подчеркнул Юрий Чувашин.

О том, что жизнь на селе стала лучше, говорит и глава администрации Вязовского сельского поселения Еланского муниципального района Алла Хвастунова.

— Важную роль в этом сыграло налаженное взаимодействие всех органов власти в регионе. И органы местного самоуправления и полиция, и народные дружины вместе проделали большую работу по наведению порядка. Это и благоустройство, и повышение безопасности на селе, в том числе и пожарной. Жить стало спокойней и комфортней, — сказала она.

— Взаимодействие с органами местного самоуправления, которые оказывают всю посильную помощь, как в раскрытии преступлений, так и охране правопорядка, позволило повысить результаты работы, — заявил участковый уполномоченный полиции отдела МВД РФ по Калачевскому району Волгоградской области Александр Мышиев. — Так, совместно с главой поселка Пятиморск, главой Калачевского района и казачеством мы разрабатываем план обеспечения правопорядка в период проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Сталинградской Победы.

Проведенную в регионе работу по налаживанию взаимодействия между органами исполнительной власти и правоохранителями положительно оценила и председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

— Практика показывает, что постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка приносит видимый позитивный эффект. Подобные совещания есть не во всех регионах. Они позволяют наладить взаимодействие органов исполнительной власти и правоохранительных структур. Вся работа в Волгоградской области под руководством губернатора Андрей Бочарова нацелена на то, чтобы жители области не беспокоились о своей безопасности. Так, одним из результатов предыдущих заседаний стало то, что выросла обеспеченность участковых полиции и глав сельских поселений служебным автотранспортом. Как правильно отметил глава региона: без активной гражданской позиции населения решить большие сложные задачи — невозможно, — подчеркнула она.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Потерявшаяся пенсионерка спустя сутки была найдена в лесу
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова проиграла в первом раунде Кубка Кремля
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь