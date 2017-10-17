Мэрия Воронежа утвердила техзадание по застройке квартала в Ленинском районе

Источник: РИА "Воронеж"

На территории могут появиться многоквартирный дом с переменной этажностью, частный детский сад, медучреждение, благоустроенный сквер. Соответствующее постановление, подписанное мэром Александром Гусевым, появилось на сайте горадминистрации во вторник, 17 октября.

Документ разработает ООО Строительная компания «Развитие-М». Объект планировки — территория площадью 13 га. Площадь квартала могут увеличить. Исполнитель должен проработать вопросы благоустройства сквера в квартале и размещения строительство частного детсада. Кроме того, подрядчику нужно продумать размещение объектов здравоохранения, социально-культурного и бытового обслуживания. Проект планировки необходимо согласовать с департаментом здравоохранения области.

Так как объект расположен в зоне боевых действий в 1942—1943 году, специалисты должны соблюсти закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Закон Воронежской области «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области». Кроме того, участок находится в пределах приаэродромной территории, что требует согласования документов по планировке с авиаслужбами.

Генеральный директор ООО СК «Развитие-М» Сергей Гончаров презентовал проект планировки квартала на улице Летчика Колесниченко на заседании комиссии по вопросам строительства в мэрии в апреле 2017 года. Сейчас на территории расположены полуразрушенные ветхие здания и гаражи-самострои, но на их месте может появиться многоквартирный жилой дом с переменной этажностью. Застройщик также запланировал реконструкцию заброшенного сквера, расположенного недалеко от пересечения улиц Колесниченко и Ворошилова. Мэр Александр Гусев обратил внимание Сергея Гончарова на необходимость предусмотреть помещение под частный детский сад, поскольку существующий государственный переполнен.