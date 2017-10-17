Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации

«Сейчас идет проработка еще 150 площадок с потенциалом строительства порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. В ближайшие месяцы по ним будет принято решение», — сказал Валуй.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов для строительства домов под переселение по программе реновации, в который вошли 210 стартовых площадок в 75 районах во всех округах.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строить дома на этих площадках будут в два этапа: первый пройдет в 2018—2019 годах на 59 площадках, при этом 12 домов первого этапа уже сданы в эксплуатацию. Второй этап придется на 2020−2021 года, когда начнется строительство еще 151 дома.