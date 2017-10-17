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17:26 (мск), источник: РИАМО

Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации

РИАМО — 17 окт. Еще порядка 150 площадок подберут в Москве под строительство домов в рамках программы реновации столичного жилфонда, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

«Сейчас идет проработка еще 150 площадок с потенциалом строительства порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. В ближайшие месяцы по ним будет принято решение», — сказал Валуй.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов для строительства домов под переселение по программе реновации, в который вошли 210 стартовых площадок в 75 районах во всех округах.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строить дома на этих площадках будут в два этапа: первый пройдет в 2018—2019 годах на 59 площадках, при этом 12 домов первого этапа уже сданы в эксплуатацию. Второй этап придется на 2020−2021 года, когда начнется строительство еще 151 дома.

О готовящейся программе сноса хрущевок Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.

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