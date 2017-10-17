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17:35 (мск), источник: Kazinform

Нового повышения заработных плат не будет — Бахыт Султанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня на заседании Правительства во время обсуждения вопроса об уточнении Закона РК «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы» в докладе министра финансов Бахыта Султанова прозвучала информация, что «на повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, сотрудников органов внутренних дел и депутатов предусмотрено 33,1 млрд. тенге».

Источник: Reuters

В кулуарах глава Минфина пояснил корреспонденту МИА «Казинформ» о зарплате депутатов.

«Сожалею, что изложение в одном предложении всех вопросов, касающихся заработных плат, возможно, сбивает с толку. Поэтому хотел бы внести четкость, — сказал Султанов. — Из общей суммы в 33,1 млрд тенге основной объем — 32,5 млрд тенге направляется на повышение должностных окладов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 25% с 1 июля этого года. Что касается депутатов, то речь идет о выравнивании заработных плат парламентариев до уровня других категорий государственных служащих, которое, как вы знаете, было осуществлено весной текущего года. На эти цели предусмотрено 640 млн тенге», — отметил министр.

«Учитывая, что поправки по объемам финансирования не могут осуществляться без уточнения Закона о республиканском бюджете, сейчас, в рамках уточнения, осуществляется фактическое приведение с уже ранее принятыми нормами. Соответственно, речь о новом повышении заработных плат не идет», — подчеркнул Бахыт Султанов.

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