Нового повышения заработных плат не будет — Бахыт Султанов

«Сожалею, что изложение в одном предложении всех вопросов, касающихся заработных плат, возможно, сбивает с толку. Поэтому хотел бы внести четкость, — сказал Султанов. — Из общей суммы в 33,1 млрд тенге основной объем — 32,5 млрд тенге направляется на повышение должностных окладов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 25% с 1 июля этого года. Что касается депутатов, то речь идет о выравнивании заработных плат парламентариев до уровня других категорий государственных служащих, которое, как вы знаете, было осуществлено весной текущего года. На эти цели предусмотрено 640 млн тенге», — отметил министр.



«Учитывая, что поправки по объемам финансирования не могут осуществляться без уточнения Закона о республиканском бюджете, сейчас, в рамках уточнения, осуществляется фактическое приведение с уже ранее принятыми нормами. Соответственно, речь о новом повышении заработных плат не идет», — подчеркнул Бахыт Султанов.