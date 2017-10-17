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17:29 (мск), источник: Tengrinews

Ситуацию с Bank RBK прокомментировали в Нацбанке РК

В финансовом регуляторе прокомментировали ситуацию с АО «Bank RBK», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, по состоянию на 01 сентября 2017 финансовое учреждение не выполняет требования по ликвидности. Ссудный портфель (основной долг) банка составил 723 миллиарда тенге.

Займы с просроченной задолженностью составили 18,8 процента или 136,1 миллиарда тенге от ссудного портфеля. При этом, уровень проблемных займов (NPL) достиг 8,1 процента совокупного портфеля банка или 58,9 миллиарда тенге.

Для сравнения, на начало 2017 года доля NPL составляла 4,2 процента ссудного портфеля (31,7 миллиарда тенге).

«Национальным Банком в рамках мер реагирования и текущего надзорного процесса применены ограниченные и принудительные меры в отношении банка и его крупных участников, с истребованием плана мероприятий по обеспечению финансовой поддержки банка», — сообщили в НБ РК.

Комментируя финансовое состояние Bank RBK, в Нацбанке сообщили, что, по сравнению с началом года, совокупные активы на 1 сентября 2017 года уменьшились на 0,4 процента, составив 1 017 миллиарда тенге. В структуре активов наибольшую долю (71 процент) занимает ссудный портфель (основной долг) 723 миллиарда тенге, который с начала 2017 года уменьшился на 30 миллиардов тенге (4 процента).

Также сообщается, что вклады клиентов за восемь месяцев 2017 года снизились на 186,7 миллиарда тенге (24,1 процента), составив 587,8 миллиарда тенге. Вклады юридических лиц составили 381,9 миллиарда тенге (65 процентов от вкладов клиентов), снижение в сравнении с началом 2017 года — 182,1 миллиарда тенге (32,3 процента), вклады физических лиц — 205,8 миллиарда тенге (35 процента от вкладов клиентов), снижение с начала 2017 года — 4,6 миллиарда тенге (2,2 процента).

Совокупные обязательства Bank RBK достигли 920 миллиардов тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 2 процента (18 миллиардов тенге).

В структуре обязательств банка доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 64 процента. Отмечается, что ранее Bank RBK получил кредит от Нацбанка в размере 150 миллиардов тенге на пополнение ликвидности. Срок возврата этого займа заканчивается 30 ноября 2017 года. Вместе с тем, в финрегуляторе сообщили, что решение о том, будет ли Bank RBK принимать участие в программе НБ РК по оздоровлению банковского сектора, еще не принято. Ранее ситуацию с выдачей наличных прокомментировали в самом банке.

«Bank RBK работает в штатном режиме. Все отделения функционируют, расчетно-кассовое обслуживание ведется в обычном порядке. Клиентам банка доступны все операции, предусмотренные в продуктовой линейке банка, в том числе операции по платежным картам. Определенные неудобства испытывают вкладчики, которые на фоне слухов относительно финансовой устойчивости института решили досрочно закрыть свои депозиты. Из-за увеличения потока таких клиентов банк оказался не в силах единовременно удовлетворить их требования, особенно в тех случаях, когда речь идет о крупных суммах. В соответствии с условиями депозитных договоров банк обязан выплатить требуемую вкладчиком сумму в течение пяти рабочих дней с момента обращения», — сообщили в финансовом институте.

Напомним, 10 октября появилась информация о том, что Bank RBK ограничил выдачу наличности клиентам суммой в 50 тысяч тенге в сутки. В кол-центре пояснили, что эквивалентную 50 000 тенге сумму можно получить при снятии в долларах. Было отмечено, что безналичные операции осуществляются без ограничений.

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