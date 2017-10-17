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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Сгоревший в центре Ростова отель восстановят

Владельцы сгоревшей 21 сентября в центре Ростова-на-Дону гостиницы Torn House приняли решение о восстановлении объекта, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Строительная экспертиза показала, что в целом конструкции здания сохранили работоспособное состояние. Во время пожара в основном пострадали конструкции наружных стен, покрытия и кровли отеля.

«Монолитные железобетонные конструкции внутреннего каркаса в основном находятся в работоспособном техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации», — говорится в экспертном заключении.

Эксперты пришли к выводу, что эксплуатировать объект возможно только после проведения работ, указанных в документе. Предполагаемая стоимость капитального ремонта отеля не сообщается.

Гендиректор консалитинговой компании Macon Realty Group Игорь Володько рассказал «“Ъ-Юг”», что стоимость ремонта гостиницы Torn House площадью около 1 тыс. кв м может обойтись в 80 млн руб. На восстановление здания, по словам эксперта, понадобится как минимум девять месяцев. Демонтаж гостиницы обошелся бы, по мнению господина Володько, примерно в 15 млн руб.

Напомним, днем 21 сентября загорелась фронтальная обшивка десятиэтажного отеля, после чего огонь перекинулся на крышу здания. Площадь возгорания составила 840 кв. м. У здания гостиницы сгорело семь автомобилей. Спасатели эвакуировали более 100 жителей ближайших домов и 60 детей из детского сада. Несколько часов 75 пожарных и 25 единиц техники тушили Torn House. Тушение осложнялось тем, что части крыши и обшивка фасада отеля падали на улицу и припаркованные автомобили. О ликвидации возгорания в МЧС объявили в 17:00. Тогда же в ведомстве подтвердили информацию о двух погибших, ими оказались сотрудники администрации гостиницы. По факту гибели людей в СУ СКР по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Гостиницей Torn House, которая была открыта в феврале этого года, владеет ООО «Панорама». Половина долей предприятия, согласно данным справочно-информационной системы Kartoteka.ru, принадлежит известной ростовской предпринимательнице Нелли Абачараевой, которая также является учредителем ООО «Золотой Колос-АН», ООО «Аба» и ряда других компаний.

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