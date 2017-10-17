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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

Трудовые пенсии с 1 ноября вырастут в среднем на 5%

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ № 377 «О повышении пенсий». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике.

В результате с 1 ноября пенсии увеличатся в среднем на 5%.

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