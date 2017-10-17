Трудовые пенсии с 1 ноября вырастут в среднем на 5%
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ № 377 «О повышении пенсий». Об этом БЕЛТА сообщили в
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября подписал указ № 377 «О повышении пенсий». Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике.
В результате с 1 ноября пенсии увеличатся в среднем на 5%.