Ташкент в течение двух лет получит 350 автобусов на сжатом газе

Источник: Sputnik

Это предусмотрено Программой обновления парка подвижного состава предприятий АО «Тошшахартрансхизмат» городскими автобусами большой и средней вместимости отечественного производства.

В январе 2017 года на СП JV MAN Auto Uzbekistan было начато серийное производство городских низкопольных автобусов MAN A22 CNG с двигателями, работающими на сжатом природном газе, и оборудованных газовыми баллонами типа СПГ-3.

С сентября 2015 года в столице в тестовом режиме первый прототип этого автобуса вышел на обслуживание пассажиров. На сегодняшний день его пробег превысил 130 тысяч километров, и за более чем 1,5 года эксплуатации основные узлы и агрегаты транспорта работают без сбоев и поломок. Салон автобуса отвечает всем современным требованиям и стандартам с точки зрения удобств для пассажиров и безопасности. Таким образом, опытный образец доказал свою эффективность в условиях Узбекистана.

В 2014 году в процессе разработки совместно с предприятием MAN Truck and Bus AG (Германия) проекта концепции по производству городских низкопольных автобусов кузов MAN A22 CNG был спроектирован из алюминия с учетом установки на крыше транспортного средства газовых баллонов типа СПГ-3, которые до 70% легче по отношению к газовым баллонам типа СПГ-1. Это привело к снижению массы автобуса, увеличению пассажировместимости и уменьшению расхода топлива.

При этом стоит отметить, что правительство страны запретило с 1 февраля 2018 года пользоваться автомобилями, в которых установлено газобаллонное оборудование типа СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4. Также будет запрещено использовать транспортные средства с баллонами СПГ-1, заводская комплектация которых нарушена.

Однако единственным исключением из новых правил стали автобусы MAN А22 CNG, в которых устанавливаются газовые баллоны СПГ-3 производства компании Luxfer Group (Великобритания), имеющие международный сертификат TUV по правилам ЕЭК ООН № 110.