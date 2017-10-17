В Башкирии создадут Региональную лизинговую компанию

Уставной капитал создаваемой лизинговой компании составит 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — это средства федерального бюджета, 500 млн рублей — средства бюджета Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

В лизинг будет предоставляться новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также прочее высоко технологическое оборудование по льготным процентным ставкам: 6% годовых — для российского оборудования; 8% годовых — для иностранного оборудования.

Стоимость предмета лизинга составит от 5 млн рублей до 200 млн рублей сроком до 5 лет. Авансовый платеж — 15% от стоимости предмета лизинга.