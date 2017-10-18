Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко

«Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, 4 дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотой слиток, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Дело полковника Захарченко

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируются получения взяток в особо крупном размере, в частности 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Также полковник, как заявлял его адвокат, подозревается в ещё одном преступлении коррупционной направленности, фабула которого, однако, пока не известна.