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10:24 (мск), источник: ТАСС

Жителей Кубани освободят от уплаты курортного сбора в регионе

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Жители Краснодарского края, отдыхающие на курортах региона, будут освобождены от уплаты курортного сбора. Контролировать расход средств, собранных с гостей края, будет специальный Общественный совет, сообщила пресс-служба администрации края.

Власти Краснодарского края установили максимальный размер курортного сбора на уровне 10 рублей с человека в сутки в 2018 году. Участниками эксперимента в первый год будут отдельные территории, которые определены на основе заявок от муниципалитетов. «Муниципалитеты единогласно поддержали предложение губернатора освободить от уплаты курортного сбора всех жителей Краснодарского края, то есть ввести на краевом уровне еще одну льготную категорию к уже определенным федеральным законом 19-и, освобожденным от уплаты сбора», — отметили в пресс-службе.

Проект закона в первом чтении будет рассмотрен на ближайшей сессии Заксобрания. «Общественный контроль над расходованием средств, полученных от уплаты курортного сбора, будет осуществлять Общественный совет, созданный при администрации региона. В его состав войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты, работающие в регионе», — процитировали в пресс-службе губернатора Вениамина Кондратьева.

Общественный совет также сможет вносить предложения по организации проведения эксперимента, определению размера платы и льготных категорий на дальнейших этапах проекта. Совет может рекомендовать властям полностью прекратить взимать курортный сбор.

Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018—2022 годах в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент, для сбора и распределения средств предполагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры.

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