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19:36 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Игорь Гуськов проинспектировал в Ростове спортивные объекты ЧМ-2018

Тренировочные базы, несмотря на все корректировки проектно-сметной документации, должны быть сданы до конца года.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

От конечного вида СКА пока далек. Стадион — один из двух отстающих немного от графика. Особое опасение вызывает газон, засеять его необходимо до наступления сильных холодов. Подрядчики на недавней встрече с первым заместителем губернатора региона обещали успеть и не обманули — уже приступили к засеву.

«Площадь засева — около 8 тысяч квадратов. Как правило, используется порядка 40−50 граммов, но мы норму увеличили, поэтому будет засеяно 600 килограммов семян в связи с поздним посевом. После этого поле будет покрыто агротексом — специальным материалом, который пропускает ультрафиолетовые лучи и влагу, держит тепло», — рассказал генеральный директор компании-подрядчик Федор Маковский.

Поле на стадионе создают по английской технологии — вместо просеянного грунта используют песок с добавлением торфа.

Корневая система при этом растет быстрее. За границей эту систему применяют уже более 10 лет. В России по этой технологии сегодня сделаны поля практически всех новых стадионов. В остальном на стадионе всё в норме. 18 ноября приступят к установке трибун. Кроме того, уже сейчас меняют освещение.

«Светильники здесь работали советского периода. Такие на сегодняшний день уже не производятся. Будут установлены современные светодиодные светильники, у которых значительно ниже энергоемкость и лучше характеристики. Они не будут выжигать поле», — отметил первый заместитель начальника строительного управления СУ № 7 АО «ГУОВ» Анатолий Арвеладзе.

А вот строителям на стадионе «Труд» Игорь Гуськов посоветовал перейти на двухсменный график работы. Дело в том, что здесь также занимаются легкоатлеты. Чтобы не нарушать покрытие беговых дорожек, пришлось корректировать проектно-сметную документацию, из-за этого и задержка. Подрядчики заверили, что отставание будет ликвидировано к середине декабря.

«Субподрядная организация подтверждает, что они дополнительные меры предпримут. Гарантируют, что с газоном здесь никаких проблем не будет. Так получается, что обе площадки на сегодняшний день находятся пока еще в зоне риска. Надеюсь, что в ближайшие 10 дней этот вопрос решится», — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Подготовка к футбольному Чемпионату мира в регионе идет без отставания. Всего нужно выполнить 29 мероприятий — это и строительство новых объектов, и замена коммуникаций, и благоустройство. 24 объекта завершат к концу года. Оставшиеся пять запланированы на начало следующего.

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