В Ташкенте построят надземное метро эстакадного типа

Источник: Uzdaily.uz

Напомним, что в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2979 от 19 мая 2017 года был разработан проект по строительству электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги в городе Ташкент.

По данным АО «Узбекистон темир йуллари», в рамках проекта изначально на новой кольцевой линии планировался пуск электричек. Однако, учитывая технические и технологические характеристики работы электричек, и то, что они по большому счёту рассчитаны на более дальние дистанции пути, было принято решение о целесообразности «поставить на рельсы» поезда метро.

Первоначальный вариант прокладки предусматривал строительство железнодорожной линии левостороннего и правостороннего движения предпочтительно по земле, т.е. из общего расстояния в 72,1 км пути всего 6 км эстакады, мосты и путепроводы.

Так как кольцевая линия метрополитена проходит в густонаселенных районах с хорошо развитой инфраструктурой, при разработке обновлённого проекта эти аспекты были во главе угла данного вопроса.

По поручению Президента нашего государства во избежание массовых сносов строений, а также после дополнительного изучения с привлечением иностранных специалистов в области подобных строительств было принято новое оптимальное решение строительства надземного метро эстакадного типа. При том с максимальным сохранением городской планировки, существующей застройки, производственных и промышленных предприятий.

Согласно разработанному АО «Боштранслойиха» проекту общая протяжённость путей составит 52,1 км. Они будут пересекаться с существующими, строящимися и планируемыми линиями подземного метрополитена. Сроки строительства с учётом подготовительного периода — 4 года (2017−2021 г. г.)

Предположительно количество надземных станций метро будет составлять — 35. Предварительная стоимость строительства кольцевой линии метро составляет $422,3 млн.

Проектируемая кольцевая линия метрополитена будет проходить по территории Яшнаабадского, Яккасарайского, Учтепинского, Шайхантахурского, Алмазарского, Юнусабадского, Чиланзарского и Сергелийского районов.

Между тем, интенсивными темпами продолжаются работы по строительству новых линий метрополитена — Сергелийской и Юнусабадской. Так, на строительстве Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена в настоящее время ведутся работы по устройству опор эстакады.

По состоянию на 17 октября 2017 года для предусмотренных проектом 692 опор, разработаны котлованы под 108 опор, осуществлено бетонирование фундамента под 75 опор, армирование тела конструкции — 70 пар опор, выполнены и другие виды соответствующих работ. Кроме того, проведён монтаж 19 ригелей на опорах эстакады из предусмотренных проектом 174 единиц.

В работе организованной в две смены трудятся свыше 100 человек, задействованы более 25 единиц современной строительной техники. Как известно, проектом предусмотрено строительство 7,1 км пути. На нём будут расположены 6 надземных станций.

По проекту строительства второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена работы ведутся также, интенсивными темпами. В частности, выполняются строительно-монтажные работы между станциями Юнусобод и Туркистон, начаты работы по строительству тоннеля открытым способом с вывозом грунта строительной техникой. Порядка 90 человек участвуют в строительных работах, 18 единиц машин и механизмов.