Беларусь достигла минимального показателя инфляции за всю суверенную историю

Источник: Ежедневник.by

Соответствующая информация была озвучена премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым на заседании Президиума Совета Министров.

Как отмечается на сайте правительства Андрей Кобяков обратил внимание, что при сохранении макроэкономической стабильности обеспечивается и рост экономики.

«По темпам роста валового внутреннего продукта вышли на уровень 101,7% к аналогичному периоду прошлого года. Это соответствует годовому значению прогноза. Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, выполняются почти все ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка», — заявил Андрей Кобяков.



По данным премьер-министра, растет производительность труда, продолжает увеличиваться экспорт. В январе-августе Беларусь поставки на экспорт товаров и услуг на 23 млрд долларов. Это на 19,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт товаров вырос на 21,1%, рост наблюдается как за счет ценового фактора (на 15,3%), так и в физических объемах (на 5%). Если не учитывать сырьевые ресурсы (нефтепродукты и калий), то по остальным товарным группам темп роста экспорта несколько выше — 122,6%.