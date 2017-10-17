Перевозчики Павлодара пригрозили повышением тарифа из-за топливного кризиса

Источник: Informburo.kz

Владельцы автопарков угрожают тем, что некоторые маршруты не выйдут на линию, если им не разрешат повысить стоимость проезда.

«В связи с тем, что цены на ГСМ более чем на 50% повысились, при прежнем тарифе, у нас тариф 70 тенге, перевозчики уже не имеет возможности обеспечить в полном объёме. Появляются срывы, некоторые маршруты могут закрыться уже в этом месяце», — говорит председатель Ассоциации союза транспортников области Василий Рудаков.

Перевозчики отмечают, что в прошлом году дизельное топливо стоило 102 тенге за литр, сейчас его стоимость возросла до 160 тенге.

О своем критическом положении перевозчики заявляли ещё летом, но тогда в маслихате заявку отклонили, а сейчас приняли.

«В настоящее время в Павлодаре тариф на общественный транспорт один из самых низких, составляет 70 тенге. Все материалы рассмотрены, изучены и в настоящее время переданы в местный представительный орган — в павлодарский городской маслихат», — сообщила пресс-секретарь акима города Павлодар Салтанат Акимбекова.

Не дожидаясь согласия депутатов на изменение стоимости проезда, в одном из автопарков приняли своё антикризисное решение отменить льготный проезд для пяти категорий граждан. Среди них инвалиды второй группы, дети-сироты, пенсионеры по возрасту. Не принимаются и проездные билеты.

В Павлодаре семь автобусных парков и одно трамвайное управление, общественный транспорт ежедневно перевозит почти 290 тысяч пассажиров.