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22:57 (мск), источник: Informburo.kz

Перевозчики Павлодара пригрозили повышением тарифа из-за топливного кризиса

Перевозчики Павлодара подняли вопрос о повышении стоимости проезда. Причина, как они объясняют, бензиновый кризис и подорожание ГСМ. В городском акимате заявку о повышении тарифа приняли, сообщает «31 канал».

Источник: Informburo.kz

Владельцы автопарков угрожают тем, что некоторые маршруты не выйдут на линию, если им не разрешат повысить стоимость проезда.

«В связи с тем, что цены на ГСМ более чем на 50% повысились, при прежнем тарифе, у нас тариф 70 тенге, перевозчики уже не имеет возможности обеспечить в полном объёме. Появляются срывы, некоторые маршруты могут закрыться уже в этом месяце», — говорит председатель Ассоциации союза транспортников области Василий Рудаков.

Перевозчики отмечают, что в прошлом году дизельное топливо стоило 102 тенге за литр, сейчас его стоимость возросла до 160 тенге.

О своем критическом положении перевозчики заявляли ещё летом, но тогда в маслихате заявку отклонили, а сейчас приняли.

«В настоящее время в Павлодаре тариф на общественный транспорт один из самых низких, составляет 70 тенге. Все материалы рассмотрены, изучены и в настоящее время переданы в местный представительный орган — в павлодарский городской маслихат», — сообщила пресс-секретарь акима города Павлодар Салтанат Акимбекова.

Не дожидаясь согласия депутатов на изменение стоимости проезда, в одном из автопарков приняли своё антикризисное решение отменить льготный проезд для пяти категорий граждан. Среди них инвалиды второй группы, дети-сироты, пенсионеры по возрасту. Не принимаются и проездные билеты.

В Павлодаре семь автобусных парков и одно трамвайное управление, общественный транспорт ежедневно перевозит почти 290 тысяч пассажиров.

В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте Павлодара менялся в августе 2016 года. Тогда депутаты разрешили перевозчикам увеличить стоимость билета на 10 тенге — с 60 до 70 тенге.

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