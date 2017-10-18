В Воронежской области темпы прироста экономики увеличатся в два раза

Источник: РИА Новости

Параметры прогноза социально-экономического развития Воронежской области на 2018 — 2020 годы были озвучены 17 октября на заседании правительства региона под председательством губернатора Алексея Гордеева. Как отметил руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев, прогноз лежит в основе проекта бюджета Воронежской области на 2018 года и плановый период 2019 — 2020 годов. По его словам, разработка прогноза осуществлялась на основе сценарных условий развития России на предстоящие три года с учетом тенденций реального сектора экономики и социальной сферы Воронежской области.

«Среднегодовые темпы прироста экономики области в 2018—2020 годах достигнут 2,7%, что более чем в 2 раза превысит региональные темпы в предшествующем периоде 2015−2017 годов (101,3%)», — говорится в сообщении.

По словам Букреева, для достижения таких результатов ключевыми факторами ускорения экономического роста в стране, которые учитываются в региональном прогнозе, станут рост кредитной активности банковской системы, восстановление потребительского спроса, а также «реализация действенных федеральных инструментов развития, направленных на стимулирование экономического роста и повышение предсказуемости условий для российского бизнеса».

Что касается внутренних условий развития региональной экономики на 2018 — 2020 годы, то, по оценкам департамента экономического развития области, «положительная динамика реальных доходов населения будет наблюдаться во всем прогнозном периоде». В частности, 2018 году прирост реальной заработной платы превысит уровень 3%, а в целом за три года составит 11%.

«Активно будет развиваться пищевая промышленность, где рост в 2018 году составит 107%. За счет реализации крупных животноводческих проектов ожидается увеличение производства мяса и молока», — отмечают областные власти.

По информации областного правительства, в прогнозном периоде предусмотрены создание особой экономической зоны в поселке Масловка и территории опережающего развития в городе Павловск, а также запуск целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.