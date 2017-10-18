Обманутые дольщики заедут в новостройки Чурилово весной 2018 года

Компания ООО «Речелстрой» планирует достроить четыре из 11 домов в челябинском микрорайоне «Чурилово LakeCity» в марте или апреле 2018 года, сообщил глава регионального минстроя Виктор Тупикин.

«На сегодняшний день в реестр пострадавших граждан включены участники долевого строительства 11 объектов ООО “Речелстрой”, — отметил Тупикин. — Это дома № 3.13, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.25, 3.30, 3.34, 5.7 и 5.10. “Дорожная карта” будет дополнена указанными жилыми домами в октябре 2017 года. В настоящее время возобновлено строительство двух из них. Это дома со строительными адресами 3.30 и 3.13».

Привлечь для достройки домов 171 млн рублей компании позволят прошедшие в конце сентября аукционы по продаже свободных земельных участков. В настоящее время совместно с застройщиком минстрой добивается снятия арестов, наложенных на землю судебными приставами. После этого подрядчик сможет активно приступить к достройке проблемных объектов.

По словам Тупикина, новый план-график по достройке проблемных домов будет разработан до конца октября и 1 ноября опубликован на сайте министерства строительства Челябинской области. В обновлённую «дорожную карту» войдет 45 объектов долевого строительства.