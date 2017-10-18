За три года цены на дачи просели на четверть

Источник: Комсомольская правда

Цены на дачи за последние три годы просели. Так говорят аналитики. Оно и понятно, загородная недвижимость — покупка не первой необходимости, и в кризисное время такие приобретения стоят не на первом месте. Да и содержать дачный дом — недешевое удовольствие, поэтому многие собственники стараются избавиться от балласта. В итоге возникает затоваривание рынка и снижение цен.

— С 2014-го года квадратный метр на дачи упал примерно на четверть — с 7,6 млн руб. до 5,7 млн руб, — поясняет руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов. — В январе 2017-го средняя стоимость дачи была равна 7,9 млн руб. То есть с начала года цена уменьшилась на 27,8%.

Про словам экспертов, стоимость дач на сегодняшний день завышена в среднем на 40%. И на скидки продавцы идут очень неохотно, несмотря на отсутствие спроса. Речь может идти всего о 10%. Редко — 20−30% — лишь в случае срочной продажи.

Когда надо покупать дачу

— Важно помнить, что дом лучше просматривать в самую плохую погоду, — говорит руководитель офиса «На Фрунзенской» «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Ольга Тихонова. — Например, ноябрьская слякоть вообще будет идеальным вариантом. Вы тогда сразу увидите, откуда дует, где течет, как дом держит тепло. А летом или в хороший морозный денек красивая природа может отвлечь от реальных недостатков объекта. Кроме того, зимой возможны сложности с проездом, потому что в некоторых СНТ не расчищают дороги.

В феврале, по мнению аналитика, загородный рынок традиционно оживает, и чисто психологически собственникам становится сложнее предложить скидку.

Что нынче в тренде

— В этом году у покупателей повысился спрос на загородные квартиры, — рассказывает управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов. — Люди все больше рассматривают такое жилье, как альтернативу даче. Во-первых, это дешевле. Кроме того, в многоквартирных домах практически всегда есть все городские блага цивилизации, а также прогулочные дорожки, зоны барбекю и даже собственные пляжи.