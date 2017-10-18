За три года цены на дачи просели на четверть
Кризис продолжает бить по рынку недвижимости.
Кризис продолжает бить по рынку недвижимости.
Цены на дачи за последние три годы просели. Так говорят аналитики. Оно и понятно, загородная недвижимость — покупка не первой необходимости, и в кризисное время такие приобретения стоят не на первом месте. Да и содержать дачный дом — недешевое удовольствие, поэтому многие собственники стараются избавиться от балласта. В итоге возникает затоваривание рынка и снижение цен.
— С 2014-го года квадратный метр на дачи упал примерно на четверть — с 7,6 млн руб. до 5,7 млн руб, — поясняет руководитель Аналитического центра
Про словам экспертов, стоимость дач на сегодняшний день завышена в среднем на 40%. И на скидки продавцы идут очень неохотно, несмотря на отсутствие спроса. Речь может идти всего о 10%. Редко — 20−30% — лишь в случае срочной продажи.
Когда надо покупать дачу
— Важно помнить, что дом лучше просматривать в самую плохую погоду, — говорит руководитель офиса «На Фрунзенской» «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Ольга Тихонова. — Например, ноябрьская слякоть вообще будет идеальным вариантом. Вы тогда сразу увидите, откуда дует, где течет, как дом держит тепло. А летом или в хороший морозный денек красивая природа может отвлечь от реальных недостатков объекта. Кроме того, зимой возможны сложности с проездом, потому что в некоторых СНТ не расчищают дороги.
В феврале, по мнению аналитика, загородный рынок традиционно оживает, и чисто психологически собственникам становится сложнее предложить скидку.
Что нынче в тренде
— В этом году у покупателей повысился спрос на загородные квартиры, — рассказывает управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов. — Люди все больше рассматривают такое жилье, как альтернативу даче.
В общем, волне вероятно, что в будущем загородные квартиры «перетянут» часть спроса с традиционных дач на себя.