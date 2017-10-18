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03:14 (мск), источник: РИА Новости

В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. РВСН отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе «Ясный (ракетный район Домбаровский) — Кура (Камчатка)», сообщил журналистам в среду начальник полигона «Капустин Яр» генерал-майор Олег Кислов.

Источник: AP 2017

«Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы «Ясный — Кура», — сказал он, не уточнив, о каком именно комплексе идет речь.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что на 2019−2020 годы планируется принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой «тяжелого» класса.

Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году, новая ракета должна сменить комплекс «Воевода» («Сатана»).

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