В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса

«Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы «Ясный — Кура», — сказал он, не уточнив, о каком именно комплексе идет речь.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что на 2019−2020 годы планируется принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой «тяжелого» класса.
Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году, новая ракета должна сменить комплекс «Воевода» («Сатана»).