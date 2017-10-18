За мусором проследит «Платон»
Новый функционал системы контроля за большегрузами закрепят постановлением правительства.
Новый функционал системы контроля за большегрузами закрепят постановлением правительства.
Правительство России подготовило проект поправок (есть в распоряжении «Известий») в правила работы системы «Платон». Предполагается, что, кроме взимания платы с фур, она будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы (ТКО). Цель — препятствовать созданию нелегальных свалок. Экологи отмечают, что только в Московском регионе еженедельно выявляется свыше тысячи мест незаконного сброса мусора.
Проект поправок в постановление правительства от 14 июня 2013 года «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам…» подготовлен по поручению зампреда правительства России Александра Хлопонина.
«Система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах… Разработка поправок обусловлена отсутствием контроля за перевозкой и размещением (хранением) твердых коммунальных отходов, что оказывает негативное влияние на экологическую обстановку на территории РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.
В компании «РТ-Инвест» (эксплуатирует систему «Платон») подчеркивают, что нововведение не создаст существенных проблем для перевозчиков мусора.
— Использование действующей инфраструктуры и программного обеспечения системы для этой цели технически возможно, — сообщили «Известиям» в
Как сообщили в компании, система «Платон» обладает стационарным и мобильным контролем — для этого используется 100 автомобилей и более 480 рамок.
Сейчас в масштабах всей России не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов. Департаменты ЖКХ Москвы и Подмосковье используют для этой цели Автоматизированную систему обработки данных (АСОД). Но установка этого оборудования обязательна лишь для компаний, которые хотят работать с государственными и муниципальными учреждениями. Зачастую конторы, предлагающие, к примеру, вывоз мусора большими контейнерами, работают без такого оборудования.
— Когда вводилась система отслеживания сбора мусора в Москве, были большие проблемы. Года полтора она работала с катастрофическими сбоями. Без подтверждения движения мусоровозов подрядчикам не оплачивали работы. Очень не хотелось бы, чтобы нечто подобное повторилось, — заявил Никольский.
Хуже всего с нелегальными свалками дела обстоят в регионах, отмечает независимый
— Надо понимать, что выявление мест сброса мусора — это не пресечение. Мусорщики быстро находят новые точки. Проблема в том, что государство практически не регулирует этот бизнес. Сейчас любой человек, имея хотя бы «Газель», может предлагать услуги по вывозу мусора — откройте поисковик и убедитесь. — рассказала Марина Цветкова. — В регионах нарушения сплошь и рядом. Незаконные полигоны, просто свалки в оврагах и лесах. И это касается не только бытовых отходов, но также строительных и производственных. И зачастую местная администрация просто закрывает на это глаза.
Оценить масштабы этого явления помогут результаты проверок в одном регионе. Госадмтехнадзор Московской области только за прошедшую неделю выявил на территории региона 1119 свалок и навалов мусора (разовый сброс) общим объемом 17 332 кубометра.