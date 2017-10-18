Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сми: резкое заявление Лаврова в адрес США
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Умер народный артист СССР Николай Охотников
10 замков с привидениями в Англии (фото)Сотрудники "Английского наследия" назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в центре Киева
Седокова выложила откровенное фото груди - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
14:28 (мск), источник: Известия

За мусором проследит «Платон»

Новый функционал системы контроля за большегрузами закрепят постановлением правительства.

Источник: РИА "Новости"

Правительство России подготовило проект поправок (есть в распоряжении «Известий») в правила работы системы «Платон». Предполагается, что, кроме взимания платы с фур, она будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы (ТКО). Цель — препятствовать созданию нелегальных свалок. Экологи отмечают, что только в Московском регионе еженедельно выявляется свыше тысячи мест незаконного сброса мусора.

Проект поправок в постановление правительства от 14 июня 2013 года «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам…» подготовлен по поручению зампреда правительства России Александра Хлопонина.

«Система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах… Разработка поправок обусловлена отсутствием контроля за перевозкой и размещением (хранением) твердых коммунальных отходов, что оказывает негативное влияние на экологическую обстановку на территории РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

В компании «РТ-Инвест» (эксплуатирует систему «Платон») подчеркивают, что нововведение не создаст существенных проблем для перевозчиков мусора.

— Использование действующей инфраструктуры и программного обеспечения системы для этой цели технически возможно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «РТ-Инвест». — Это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО. Всего в России эксплуатируется примерно 12 тыс. мусоровозов. Более 80% из них — двенадцатитонники, которые уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами госсистемы «Платон» на базе ГЛОНАСС. При этом перевозчикам ТКО не придется производить дополнительное оснащение автопарка.

Как сообщили в компании, система «Платон» обладает стационарным и мобильным контролем — для этого используется 100 автомобилей и более 480 рамок.

Сейчас в масштабах всей России не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов. Департаменты ЖКХ Москвы и Подмосковье используют для этой цели Автоматизированную систему обработки данных (АСОД). Но установка этого оборудования обязательна лишь для компаний, которые хотят работать с государственными и муниципальными учреждениями. Зачастую конторы, предлагающие, к примеру, вывоз мусора большими контейнерами, работают без такого оборудования.

Регулирование мусорной отрасли — здравая идея, но это новшество не должно ухудшить бизнес мусорщиков, считает вице-президент НКО «Союзресурс» (объединяет столичные компании, работающие с отходами) Александр Никольский.

— Когда вводилась система отслеживания сбора мусора в Москве, были большие проблемы. Года полтора она работала с катастрофическими сбоями. Без подтверждения движения мусоровозов подрядчикам не оплачивали работы. Очень не хотелось бы, чтобы нечто подобное повторилось, — заявил Никольский.

Хуже всего с нелегальными свалками дела обстоят в регионах, отмечает независимый правозащитник-эколог Марина Цветкова.

— Надо понимать, что выявление мест сброса мусора — это не пресечение. Мусорщики быстро находят новые точки. Проблема в том, что государство практически не регулирует этот бизнес. Сейчас любой человек, имея хотя бы «Газель», может предлагать услуги по вывозу мусора — откройте поисковик и убедитесь. — рассказала Марина Цветкова. — В регионах нарушения сплошь и рядом. Незаконные полигоны, просто свалки в оврагах и лесах. И это касается не только бытовых отходов, но также строительных и производственных. И зачастую местная администрация просто закрывает на это глаза.

В масштабах страны не ведется статистика незаконного сброса мусора.

Оценить масштабы этого явления помогут результаты проверок в одном регионе. Госадмтехнадзор Московской области только за прошедшую неделю выявил на территории региона 1119 свалок и навалов мусора (разовый сброс) общим объемом 17 332 кубометра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Промышленность выходит в лидеры роста
Крым догоняет Сочи
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
В Сирии погиб отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора генерал
Юлия Липницкая будет комментировать фигурное катание на ТВ
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь