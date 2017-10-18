Алексей Деменок покидает пост руководителя хабаровского ПАТП-1
Исполнительный директор транспортного предприятия подтвердил свой грядущий уход.
Исполнительный директор транспортного предприятия подтвердил свой грядущий уход.
Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.
МУП «ХПАТП-1» в скором времени останется без руководителя. Алексей Деменок, занимающий пост исполнительного директора предприятия, написал заявление об уходе, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Информагентство неоднократно писало о критической ситуации, в которой оказалось ХПАТП-1 пару недель назад. На предприятии, которое больше года не может выплатить долги по налогам, идет процедура конкурсного производства. Финансовые проблемы привели к тому, что транспортная компания едва не прекратила свою работу — запас топлива для автобусов закончился, а денег на его закупку не было. Сейчас многострадальное ХПАТП-1 спасают чиновники города и края, а его исполнительный директор Алексей Деменок написал заявление об уходе.
— Насколько я знаю, Деменок написал заявление. Его вынудили уйти, потому что он развалил все предприятие. О чем еще тут можно говорить? Что мы за него еще должны сделать? Создали условия ему — давай, руководи. Но у человека в голове нет, что он может работать прибыльно, — сказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Исполнительный директор МУП «ХПАТП-1» подтвердил свой предстоящий уход, однако от подробных объяснений уклонился.
— Да, я написал заявление. Если подробно объяснять причины, это отдельно нужно разговаривать, — прокомментировал Алексей Деменок.
Самым эффективным способом выхода из кризиса, по мнению чиновников, для предприятия станет продажа имущества. На сегодняшний день на балансе ХПАТП-1 числится техника общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. При этом долги организации составляют чуть больше 400 млн рублей.