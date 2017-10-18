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04:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Представитель Минстроя рассказала, как жители Хабаровского края могут сэкономить на покупке квартир

По словам специалиста, на поддержку могут рассчитывать и семьи, и одинокие люди.

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Жители Хабаровского края, которые хотят купить квартиру или построить собственный дом, могут стать участниками региональных программ. Субсидии предоставляются на приобретение жилья и стройматериалов. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела господдержки граждан минстроя края Елена Олефиренко.

«Жилищные программы ориентированы на различные категории граждан — тут и семьи разного возраста, и граждане, которые вообще на текущий момент не состоят в браке. Так, у нас есть программа строительства жилья на условиях ипотеки — это как раз для граждан, не входящих в категорию “молодые семьи”. Еще действует особая программа для жителей сельской местности. Им предоставляется поддержка на приобретение, изготовление и доставку стройматериалов. В рамках другой программы поддержку могут получить семьи при рождении первых или последующих детей — 5% от расчетной стоимости жилья. Причем ею семья может воспользоваться неоднократно», — рассказала Елена Олефиренко.

По ее словам, от времени подачи документов для участия в программе до получения субсидии проходит от одного года до пяти лет. При этом в большинстве случаев поддержка в первую очередь предоставляется многодетным семьям.

Представитель краевого минстроя подчеркнула, что субсидии могут получить не только жители края, но и застройщики.

«Поддержка застройщикам предусматривает компенсацию части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры, что позволяет значительно снизить стоимость квадратного метра для гражданина. На текущий момент гражданин, нуждающийся в жилье, имеет право и возможность приобрести себе жилое помещение у такого застройщика по стоимости до 49 тысяч рублей за квадратный метр», — добавила Елена Олефиренко.

Подробнее об этих программах можно узнать в отделе государственной поддержки граждан минстроя Хабаровского края. Телефон приемной министерства — (4212) 32−83−69.

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