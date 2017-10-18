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08:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области штрафы за мусор увеличат до 200 тысяч рублей

При положительном решении новые штрафы начнут действовать с 2021 года.

Региональный Минстрой озадачился загрязнением окружающей среды и спонтанными свалками. В Министерстве уже подготовили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает «Новый Омск», планируется вдвое увеличить размер штрафов за нарушение правил, норм, требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях общего пользования, а также правил содержания объектов, расположенных на них.

В законодательстве останется пункт о вынесении предупреждения. Кроме того, гражданские за первое нарушение в течение года будут штрафоваться на 2−4 тысячи рублей, а вот должностным лицам нарушение обойдется дороже — 10−14 тысяч рублей, юридическим — 20−40 тысяч рублей.

При этом за повторное нарушение наказание будет строже. Если законопроект поддержат, то гражданским придется заплатить до 10 тысяч рублей, должностным — до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день эти штрафы за первое нарушение в два раза меньше.

При положительном решении поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

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