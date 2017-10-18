Мы создали ХПАТП-1 все условия для выхода из кризиса, а толку нет — Сергей Суковатый

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Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

Муниципальное транспортное предприятие «ХПАТП-1» могло бы уже год работать с прибылью и самостоятельно выкарабкаться из долговой ямы. Однако этого до сих пор не произошло из-за неграмотного и непродуманного управления. Ответственность за банкротство ХПАТП-1 и угрозу его закрытия — целиком и полностью вина исполнительного директора Алексея Деменка, рассказал корр. ИА AmurMedia начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Финансовые проблемы тянут ХПАТП-1 ко дну не первый год. Сейчас транспортное предприятие переживает стадию банкротства — там ввели конкурсное производство. Как ранее писало информагентство, две недели назад ситуация достигла критической точки. У ХПАТП-1 закончились запасы ГСМ для автобусов, а денег на новую закупку не было, в связи с этим руководство предприятия объявило об остановке деятельности. Благодаря экстренному вмешательству чиновников, проблему с горючим временно удалось решить, и транспорт МУПа вышел на линии по расписанию. Но теперь организации в кратчайшие сроки нужно решить, как расплатиться с накопленными долгами — более 400 млн рублей. Печальная картина на гигантском предприятии, по мнению Сергея Суковатого, фактически дело рук исполнительного директора Алексея Деменка.

— Сегодня ресурс предприятия еще высок, оно уже год могло работать и при этом не копить долги, уже год как могли работать с прибылью. Но человек (руководитель предприятия Алексей Деменок — прим. ред.) сидит в Думе и голосует за что-то. Его Дума сейчас на предприятии. Должна быть, потому что предприятие в сложной ситуации. То ГСМ у него на миллионы воровали, то коммерсанты за его счет запчасти и все остальное делали. Все зависит от руководителя. Мы этому предприятию создали условия. То есть, все маршруты с низким пассажиропотоком ушли на конкурс — сейчас коммерсанты на них работают. Для ХПАТП-1 остались маршруты, которые при принятии правильных управленческих решений должны давать прибыльную работу, — прокомментировал начальник управления транспорта администрации Хабаровска.

Одна из основных причин убыточности предприятия, уверен чиновник, — чрезмерно раздутый штат сотрудников, половина которых просто не нужна. Даже с учетом того, что МУП «ХПАТП-1» оставили самые прибыльные автобусные маршруты, на выплате зарплаты «лишним» штатным единицам нетрудно разориться. Суковатый объяснил, что в Хабаровске один муниципальный автобус должен обеспечить деньгами девять человек. Даже в столице России эта цифра существенно меньше.

— Есть показатель: сколько одна работающая машина кормит людей. К примеру, в Москве есть разные графики маршрутов: односменные, двусменные, разрывные и даже трехсменные, они круглосуточно работают. Там одна машина содержит 2−4 человека — заработала денег и кормит их. А у нас машина кормит девять человек. Житейская ситуация: вы получили зарплату, так и жить надо по средствам. Нельзя же проесть все деньги, а потом прийти к губернатору и говорить: «Господин губернатор, я все проел, дайте денег, есть нечего». Так и здесь: тебе создали условия, на что ты заработал, на то и живи. Вы сегодня видели где-нибудь, чтобы у коммерческих перевозчиков были подметальщики, умывальщики, перегонщики? При правильной организации работы персонал можно оптимизировать. Да, коммерсанты сегодня платят меньше налогов. Да, у муниципалов в десять раз больше налоговая нагрузка, но надо по-хозяйски подходить и смотреть. Если не можешь прокормить такую ораву, 900 человек, зачем ты их держишь? — негодует Сергей Суковатый.

Кроме того, как отметил чиновник, в условиях банкротства нужно оставлять тех работников, которые продолжают приносить деньги. А вот невыгодных сотрудников следует сокращать, чтобы не расходовать понапрасну средства из фонда оплаты труда.

— Разгонять надо уж точно не водителей и кондукторов, которые работают. Деменку дважды делали замечание: кого он сокращает? Водитель зарплату несет, деньги, а его увольняют. При этом какие-то непонятные сотрудники остаются. А потом человек приходит и говорит: «Сейчас начнется отопительный сезон, и все. Затраты на отопление надо будет увеличивать, расход топлива больше зимой, денег нет». Что за руководитель, который не может это спланировать? — прокомментировал начальник городского управления транспорта.

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В числе мер по спасению многострадального муниципального предприятия называли, в первую очередь, продажу части имущества. Информагентство писало, что на балансе ХПАТП-1 сегодня числится на 2 млрд рублей техники и хозяйственных объектов. При этом долги организации составляют лишь пятую часть этой суммы, чуть больше 400 млн рублей. Кроме того, некоторые чиновники поддержали предложение объединить МУП «ХПАТП-1» с МУП «ТТУ», где сегодня также введено конкурсное производство. Начальник управления транспорта администрации Хабаровска назвал эту идею нереальной, в первую очередь, с точки зрения закона.

— В данной ситуации, когда два предприятия находятся в конкурсном производстве, это юридически невозможно. Об этом надо думать было до введения процедуры конкурсного производства. А сегодня слить и объединить их нельзя. Я поставил другой вопрос, мэр меня поддержал: у нас сейчас есть управленческая структура на одном и на другом предприятии. Над ними стоит один конкурсный управляющий. Можно назначить одного исполнительного директора. Если денег не хватает, можно оставить одного начальника и сократить фонд оплаты труда. Если пересмотреть всю структуру, мы можем сэкономить 3−4 млн рублей из зарплатного фонда и направить их на погашение текущей задолженности. Люди, которые говорят об объединении ТТУ и ХПАТП-1, не думают головой — это юридически невозможно сейчас сделать, — прокомментировал Сергей Суковатый.