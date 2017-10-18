Почему в Казахстане выгодно развивать халяль-индустрию

Источник: Forbes.kz

Продукты питания с маркировкой «халяль» все чаще выбирают не только мусульмане, строго придерживающиеся канонов веры, но и представители других конфессий, а также вовсе не религиозные люди. Последние воспринимают сертификат «халяль» как гарантию качества и натуральности продукта. Эксперты считают, что Казахстану следует приложить все усилия, чтобы занять место в нише, которая в не столь отдаленной перспективе может принести ощутимую выгоду экономике страны.

Покоряя мир

Согласно данным, озвученным в прошлом году в докладе о глобальной исламской экономике, подготовленном Thomson Reuters и консалтинговой компанией DinarStandard по заказу правительства эмирата Дубай, мировой рынок халяль-продуктов и мусульманских услуг (без учета исламского банкинга) в ближайшие годы будет расти на 6,5% в год и к 2020 достигнет $2,6 трлн. Объем рынка продуктов питания, изготовленных в соответствии с требованиями халяль, в 2014 оценивался в $1,13 трлн (это больше китайского и американского продуктового рынка), а к 2020 должен вырасти до $1,585 трлн.

Согласно приводимым агентством Green Point Marketing данным компании Societe Generale de Surveillance, значительный рост продаж мяса халяль в первую очередь отражает рост численности населения в мусульманских странах.

За последние годы в ОАЭ, например, потребление мяса выросло на 33%, в Египте — на 28%, в Марокко — на 19%; страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Пакистан, Индонезия и Малайзия также сообщили об увеличении потребления мяса на 54%.

О том, что рынок продуктов халяль перешагнет границы исламского мира, еще много лет назад заговорили представители мировых пищевых гигантов. Так, крупнейшим производителем халяль-продуктов сегодня является Nestle Malaysia (подразделение швейцарской корпорации Nestle SA), оборот которой три года назад превысил $1 млрд. Компания производит сухое молоко, кулинарные соусы, охлажденные молочные продукты, а в прошлом году Nestle объявила о намерении выйти на рынок ОАЭ, запустив производство кофе и кулинарии в Дубае. Интерес к выпуску продукции, ориентированной на последователей ислама, проявляют компании из Франции, Великобритании, Южной Кореи, Бразилии. Продукты с маркировкой «халяль» начали продавать крупные европейские торговые сети. В России, по данным РБК, на долю халяля приходится более 10% от общего объема продаж мяса.

Не менее востребовано среди жителей мусульманских стран и направление халяль-туризма. По данным аналитиков, на долю исламского туризма, не связанного с паломничеством, приходится около 11% от всей туристической отрасли, а к 2020 объем этого рынка может превысить $230 млрд.

В 2015 в рейтинг стран, предлагающих самый лучший отдых последователям ислама, вошли Малайзия, Египет, Турция, Индонезия, ОАЭ, Марокко, Тунис, Иордания, Бруней и Катар.

Отели халяль оснащены раздельной инфраструктурой для мужчин и женщин, пляжами для семей с исламским дресс-кодом, молельными комнатами. Кафе и рестораны предлагают исключительно еду, соответствующую стандарту халяль, в меню отсутствуют алкогольные напитки, а кондитерские изделия не должны содержать алкоголя, желатина и некоторых других ингредиентов. Туристам предлагают культурную программу, предполагающую знакомство с историей и культурой исламской цивилизации.

Международные эксперты говорят и о большом потенциале рынка халяльных авиаперелетов. На таких маршрутах пассажирам могут подавать специальную еду, уведомлять о времени намаза, предоставлять Коран в кармашках сидений, выделять отдельные секции для мужчин и для женщин.

Без регулирования

В нашей стране, сообщили Forbes Kazakhstan в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию, халяль-индустрия пока находится на начальном этапе развития. Хотя, считают в ведомстве, применительно к пищевой индустрии данная отрасль могла бы выступать гарантом того, что на казахстанский рынок поступает безопасная продукция питания. Кроме того, расширение объемов производства продуктов, соответствующих требованиям халяль, способствовало бы увеличению местного содержания. Поэтому, отмечают в комитете, Казахстану необходимо развивать производство халяль-продуктов, что предполагает создание соответствующей экосистемы, включая инфраструктуру, стандарты, систему сертификации и аккредитации.

При этом в комитете констатировали, что на сегодня в Ре­естре субъектов аккредитации РК отсутствуют органы подтверждения соответствия халяль-продукции, в законодательстве не проработаны нормативные требования к проведению процедур подтверждения соответствия, а сертификаты, которые все же были выданы, не значатся в ре­естре зарегистрированных сертификатов соответствия на продукцию Государственного реестра системы сертификации РК.

Отсутствие государственного регулирования востребованного сегмента рынка привело к тому, что маркировку «халяль» стали активно использовать недобросовестные производители, чья продукция или технологии ее изготовления на самом деле не соответствуют установкам, оговоренным исламом.

Однако принять меры воздействия к таким компаниям непросто — во-первых, опять же из-за неимения инструментов государственного регулирования, во-вторых, в светской стране религия отделена от государства.

Между тем именно религиозные предписания строго регламентируют производство продуктов халяль. Запрет на содержание в них свинины, мертвечины и крови — тех самых компонентов, которые нельзя употреблять в пищу правоверному мусульманину, далеко не единственное условие, которое должны соблюдать производители. Необходимо строго придерживаться оговоренной Кораном технологии забоя мяса: по исламским канонам перед этим необходимо прочесть молитву; не допускается убивать животное ударом тока, как это делают на современных мясокомбинатах; нужно обеспечить удаление крови из туши. Халяльное мясо не должно соприкасаться с посудой, если в ней когда-то находилась пища, запретная для правоверного мусульманина.

Вместе с тем производство любых продуктов, включая халяльные, подчиняется в первую очередь вполне светским законам, устанавливающим требования к безопасности пищевой продукции. В странах ЕАЭС диктует правила технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), вступивший в силу с 1 июля 2013. Этот документ определяет, какая продукция считается подконтрольной, устанавливает требования к безопасности, процедурам и формам оценки соответствия. Кроме того, техрегламент оговаривает требования по маркировке, материалам для упаковки, оборудованию для производства.

— Это означает, что вся продукция, в том числе халяль, должна соответствовать техрегламенту Таможенного союза; должны учитываться обязательные требования, предъявляемые этим документом к производству, хранению, транспортировке, реализации и утилизации отдельных видов пищевой продукции. Но в рамках законодательства Таможенного союза требования к продукции халяль на сегодняшний день отсутствуют, — разводит руками исполняющий обязанности председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов.

Законодательные пробелы берутся восполнить отдельные организации. Как сообщили Forbes Kazakhstan в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК), по просьбе мусульманской общины в октябре 2014 при управлении был открыт отдел стандартизации и сертификации халяль-продукции, который занимается внедрением соответствующих стандартов. В этих вопросах ДУМК сотрудничает с Комитетом метрологии и стандартизации. На сегодня, пояснил руководитель отдела стандартизации халяль-продукции Бейбит Мырзагелдиев, отделом сертифицировано 109 компаний, процедура является добровольной.

— В прошлом году мы создали дочернюю компанию «Халал Даму», специализирующуюся на деятельности в сфере стандартизации и сертификации. В команде «Халал Даму» работают более 100 человек. Это эксперты, технологи, инспекторы-контролеры, ученые с шариатским образованием, выдающие фетвы, то есть решения, касающиеся соответствия канонам шариата. Продукция проходит лабораторное исследование на выявление запрещенных ингредиентов, таких как свинина. 99% сотрудников «Халал Даму» имеют высшее духовное образование, это соответствует главному требованию Малайзийского департамента исламского развития (JAKIM) — международного аккредитационного органа, который у себя в стране выдает халяльные сертификаты, — комментирует Мырзагелдиев.

За опытом

На базе международного опыта эксперты «Халал Даму» разработали стандарты, оговаривающие общие требования к производству, хранению, транспортировке и реализации продукции халяль, к забою и обработке, а также к услугам и питанию. Они основываются на масхабах — школах шариатского права. В ДУМК заверили, что при выработке стандартов учитывались нюансы, которые имеют значение для последователей всех четырех масхабов, а не только Ханафитского, которого придерживаются мусульмане Центральной Азии, Поволжья и Кавказа (кроме Северного Кавказа).

Еще одна составляющая, без которой невозможно выдержать условия халяль, связана с подготовкой кадров — технологов, санитарных врачей, специалистов, отвечающих за закуп оборудования. Технологи, в частности, должны знать, какие требования предъявляются к ингредиентам, оборудованию, производственным помещениям и даже моющим средствам.

— Стандарты халяль должны содействовать развитию промышленного производства, гармонирующего с международными правилами. Это обеспечит взаимное понимание информации, содержащейся в стандартах, поможет устранить технические барьеры и защитить интересы потребителей. Продукция халяль пользуется популярностью среди представителей всех конфессий Казахстана, многие компании после получения сертификата зафиксировали рост продаж на 20−30%, — утверждает Бейбит Мырзагелдиев.

В начале 2015 появилась информация о том, что все товары, получившие сертификат ДУМК, будут промаркированы специальным знаком «Адал». Инициативу управления подвергли критике представители Ассоциации халяль-индустрии Казахстана, отметившие, что халяль — это свод требований и стандартов, понятный всему мусульманскому миру, в то время как слово «адал» понятно не всем.

Развитие халяль-индустрии для Казахстана — дело относительно новое, связанное со множеством тонких моментов, однозначно оценить которые порой не могут ни светские власти, ни представители духовенства. Поэтому в решении таких воп­росов, как анализ требований к сырью, используемому в изготовлении продуктов халяль, производственным помещениям, транспортным средствам, спецодежде, упаковке и маркировке, не обойтись без изучения международной практики.

Опыт зарубежных коллег осваивают как религиозные, так и светские структуры. Представители ДУМК, например, принимали участие в программах обучения, иници­ированных малайзийским JAKIM, сингапурским органом халяль-сертификации. В мае 2016 развитие мировой халяль-индустрии обсуждали участники Исламского экономического саммита в Татарстане.

Комитет технического регулирования и метрологии совместно с Исламским банком развития и Германским обществом по международному сотрудничеству реализуют проект Reverse Linkage («Обратная связь»), целью которого является предоставление Казахстану технической помощи по созданию халяль-индустрии на основе международного опыта.