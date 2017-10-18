Почему в Казахстане выгодно развивать халяль-индустрию
Мировая
Мировая
Продукты питания с маркировкой «халяль» все чаще выбирают не только мусульмане, строго придерживающиеся канонов веры, но и представители других конфессий, а также вовсе не религиозные люди. Последние воспринимают сертификат «халяль» как гарантию качества и натуральности продукта. Эксперты считают, что Казахстану следует приложить все усилия, чтобы занять место в нише, которая в не столь отдаленной перспективе может принести ощутимую выгоду экономике страны.
Покоряя мир
Согласно данным, озвученным в прошлом году в докладе о глобальной исламской экономике, подготовленном Thomson Reuters и консалтинговой компанией DinarStandard по заказу правительства эмирата Дубай, мировой рынок
Согласно приводимым агентством Green Point Marketing данным компании Societe Generale de Surveillance, значительный рост продаж мяса халяль в первую очередь отражает рост численности населения в мусульманских странах.
О том, что рынок продуктов халяль перешагнет границы исламского мира, еще много лет назад заговорили представители мировых пищевых гигантов. Так, крупнейшим производителем
В 2015 в рейтинг стран, предлагающих самый лучший отдых последователям ислама, вошли Малайзия, Египет, Турция, Индонезия, ОАЭ, Марокко, Тунис, Иордания, Бруней и Катар.
Отели халяль оснащены раздельной инфраструктурой для мужчин и женщин, пляжами для семей с исламским
Международные эксперты говорят и о большом потенциале рынка халяльных авиаперелетов. На таких маршрутах пассажирам могут подавать специальную еду, уведомлять о времени намаза, предоставлять Коран в кармашках сидений, выделять отдельные секции для мужчин и для женщин.
Без регулирования
В нашей стране, сообщили Forbes Kazakhstan в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию,
При этом в комитете констатировали, что на сегодня в Реестре субъектов аккредитации РК отсутствуют органы подтверждения соответствия
Однако принять меры воздействия к таким компаниям непросто —
Между тем именно религиозные предписания строго регламентируют производство продуктов халяль. Запрет на содержание в них свинины, мертвечины и крови — тех самых компонентов, которые нельзя употреблять в пищу правоверному мусульманину, далеко не единственное условие, которое должны соблюдать производители. Необходимо строго придерживаться оговоренной Кораном технологии забоя мяса: по исламским канонам перед этим необходимо прочесть молитву; не допускается убивать животное ударом тока, как это делают на современных мясокомбинатах; нужно обеспечить удаление крови из туши. Халяльное мясо не должно соприкасаться с посудой, если в ней
Вместе с тем производство любых продуктов, включая халяльные, подчиняется в первую очередь вполне светским законам, устанавливающим требования к безопасности пищевой продукции. В странах ЕАЭС диктует правила технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), вступивший в силу с 1 июля 2013. Этот документ определяет, какая продукция считается подконтрольной, устанавливает требования к безопасности, процедурам и формам оценки соответствия. Кроме того, техрегламент оговаривает требования по маркировке, материалам для упаковки, оборудованию для производства.
— Это означает, что вся продукция, в том числе халяль, должна соответствовать техрегламенту Таможенного союза; должны учитываться обязательные требования, предъявляемые этим документом к производству, хранению, транспортировке, реализации и утилизации отдельных видов пищевой продукции. Но в рамках законодательства Таможенного союза требования к продукции халяль на сегодняшний день отсутствуют, — разводит руками исполняющий обязанности председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов.
Законодательные пробелы берутся восполнить отдельные организации. Как сообщили Forbes Kazakhstan в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК), по просьбе мусульманской общины в октябре 2014 при управлении был открыт отдел стандартизации и сертификации
— В прошлом году мы создали дочернюю компанию «Халал Даму», специализирующуюся на деятельности в сфере стандартизации и сертификации. В команде «Халал Даму» работают более 100 человек. Это эксперты, технологи,
За опытом
На базе международного опыта эксперты «Халал Даму» разработали стандарты, оговаривающие общие требования к производству, хранению, транспортировке и реализации продукции халяль, к забою и обработке, а также к услугам и питанию. Они основываются на масхабах — школах шариатского права. В ДУМК заверили, что при выработке стандартов учитывались нюансы, которые имеют значение для последователей всех четырех масхабов, а не только Ханафитского, которого придерживаются мусульмане Центральной Азии, Поволжья и Кавказа (кроме Северного Кавказа).
— Стандарты халяль должны содействовать развитию промышленного производства, гармонирующего с международными правилами. Это обеспечит взаимное понимание информации, содержащейся в стандартах, поможет устранить технические барьеры и защитить интересы потребителей. Продукция халяль пользуется популярностью среди представителей всех конфессий Казахстана, многие компании после получения сертификата зафиксировали рост продаж на 20−30%, — утверждает Бейбит Мырзагелдиев.
В начале 2015 появилась информация о том, что все товары, получившие сертификат ДУМК, будут промаркированы специальным знаком «Адал». Инициативу управления подвергли критике представители Ассоциации
Развитие
Опыт зарубежных коллег осваивают как религиозные, так и светские структуры. Представители ДУМК, например, принимали участие в программах обучения, инициированных малайзийским JAKIM, сингапурским органом
Комитет технического регулирования и метрологии совместно с Исламским банком развития и Германским обществом по международному сотрудничеству реализуют проект Reverse Linkage («Обратная связь»), целью которого является предоставление Казахстану технической помощи по созданию
В январе 2017 в Казахстане побывали малайзийские эксперты, которые, по словам Галымжана Дугалова, предложили свои рекомендации по разработке стандартов, включая определение новых областей внедрения халяль, развитие системы сертификации и аккредитации, повышение заинтересованности предприятий. Вскоре малайзийские эксперты должны предоставить отчет, содержащий технические и финансовые расклады, после чего обсуждением проекта по развитию индустрии халяль должны заняться государственные структуры и заинтересованные организации.