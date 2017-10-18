В Уфе снова снимают свежеуложенный слой асфальта

По словам автора фото, дорожники перекрыли участок улицы на улице Вологодской, в сторону Интернациональной, для ремонтных работ на недавно уложенном асфальте. Один из пользователей приводит слова рабочих: «Начальство не знает, что хочет, совместно не решают. Один сказал клади, другой через пару дней — сдирай, так и работаем».