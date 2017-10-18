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06:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе снова снимают свежеуложенный слой асфальта

В Уфе снова снимают недавно уложенный асфальт. Фото появилось в соцсетях.

По словам автора фото, дорожники перекрыли участок улицы на улице Вологодской, в сторону Интернациональной, для ремонтных работ на недавно уложенном асфальте. Один из пользователей приводит слова рабочих: «Начальство не знает, что хочет, совместно не решают. Один сказал клади, другой через пару дней — сдирай, так и работаем».

Похожу ситуацию можно было наблюдать на улице Зорге, напротив Южного автовокзала в начале октября. Рабочие срезали асфальт, уложенный буквально за неделю до этого. «Нам сказали — мы делаем», — заявили тогда дорожные рабочие.

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