Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подадут сигнал бедствия

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«Через пять дней на судне закончится топливо, и тогда оно окажется обесточенным, а все продукты, что на нем есть, испортятся. Мы направили официальные письма правлению банка и консулу о том, что планируем дать сигнал SOS в порту. Это позволит привлечь внимание портовых властей к проблеме жизнеобеспечения судна», — рассказал собеседник.

У компании-судовладельца отсутствует возможность несения расходов по обеспечению судна продуктами питания, водой, связью, собственным бункерным топливом и маслом, отметил собеседник.

Судно «Кристал Ист» стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморского края, которые обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию.