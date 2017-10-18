Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно о количестве пострадавших на митинге в Киеве
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
06:32 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подадут сигнал бедствия

Арестованное по иску «Газпомбанка» российское судно «Кристал Ист», которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в четверг подаст сигнал SOS. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-судовладельца «Находка Портбункер» Вячеслав Цой.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Через пять дней на судне закончится топливо, и тогда оно окажется обесточенным, а все продукты, что на нем есть, испортятся. Мы направили официальные письма правлению банка и консулу о том, что планируем дать сигнал SOS в порту. Это позволит привлечь внимание портовых властей к проблеме жизнеобеспечения судна», — рассказал собеседник.

У компании-судовладельца отсутствует возможность несения расходов по обеспечению судна продуктами питания, водой, связью, собственным бункерным топливом и маслом, отметил собеседник.

Судно «Кристал Ист» стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморского края, которые обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию.

К ситуации подключились дипломаты — по словам консула РФ в Дубае (ОАЭ) Антона Шарагова, консульство плотно занимается этой проблемой уже два месяца. Он пояснил, что российские моряки смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа, которая задерживается из-за того, что местные агенты отказываются работать с судном.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Банкноты с символами Дальнего Востока поступили в Приморье
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь