В Алматинской области сожгли поддельные кроссовки Adidas, Reebok, Nike
Должностными лицами пункта пропуска «Калжат» таможенного поста «Алтынколь» Департамента государственных доходов по Алматинской области был пресечен факт попытки незаконного ввоза с Китайской Народной Республики товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности, то есть спортивные обуви торговых знаков: Adidas, Reebok, Nike общей стоимостью — 83 407 долларов США, в количестве — 44 714 пар, весом — 12 703 кг, сообщает Zakon.kz.