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07:16 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматинской области сожгли поддельные кроссовки Adidas, Reebok, Nike

Должностными лицами пункта пропуска «Калжат» таможенного поста «Алтынколь» Департамента государственных доходов по Алматинской области был пресечен факт попытки незаконного ввоза с Китайской Народной Республики товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности, то есть спортивные обуви торговых знаков: Adidas, Reebok, Nike общей стоимостью — 83 407 долларов США, в количестве — 44 714 пар, весом — 12 703 кг, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В этой связи Департамент надлежащим образом уведомил о таком факте правообладателей товарных знаков: Adidas, Reebok, Nike, которые подтвердили действительность подделки товаров указанных брендов, а также перемещения их через таможенную границу Таможенного союза не уполномоченным на это лицом.

В этой связи за правообладателями выражены письменные благодарности в адрес Департамента за оперативную работу. 16 октября произведено уничтожение данных контрафактных товаров термическим способом, путем их сжигания в специальной печи.

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