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07:19 (мск), источник: Tengrinews

До 20 минут сократится время регистрации автомобиля в Казахстане

Процесс регистрации автомобиля в Казахстане хотят сократить с двух часов до двадцати минут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ежедневно в спецЦОНы обращаются тысячи человек. По его словам, до их создания процедура занимала шесть часов. Сейчас — 2 часа, если нет штрафов и оплачен налог. Однако и этот срок планируется сократить.

«Как улучшить деятельность специализированных центров обслуживания населения и облегчить получение услуг? Этот вопрос был поднят на обсуждении с министром информации и коммуникаций Даурен Абаев и возникло предложение перевести регистрацию автотранспорта в электронный формат. Совместно с Министерство внутренних дел РК / ҚР Ішкі істер министрлігі мы вынесли это предложение на рассмотрение межведомственной комиссии и под руководством заместителя Премьер-министра Жумагалиева Аскара Куанышевича приняли решение», — пишет Оспанов.

По его словам, это будет выглядеть следующим образом: «Сейчас, покупая автомобиль, вы вместе с продавцом приходите в спецЦОН, проходите проверку машины в ангаре, оплачиваете штрафы и задолженности, если они имеются, сдаете документы на снятие и постановку на учет авто и ожидаете изготовления нового номера около двух часов», — говорит он о текущем процессе.

«А теперь подача заявки на регистрацию автомобиля будет онлайн. Сначала вы подаете заявку на портале электронного правительства, где сразу проходите проверку на неоплаченные штрафы, налоги, выбираете госномер, далее продавец подтверждает сделку и вы отправляетесь на сверку кузова в любой пункт техосмотра или ангар в спецЦОНе (при этом, уже идет процесс изготовления нового техпаспорта). После прохождения сверки транспорта, сотрудник полиции завершает регистрацию и вы можете получить уже готовый номер и техпаспорт в спецЦОНе или заказать его доставку по удобному адресу через АО “Казпочта”. Таким образом, планируется сократить время на регистрацию автотранспорта с двух часов до 20 минут», — рассказал Оспанов.

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