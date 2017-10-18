До 20 минут сократится время регистрации автомобиля в Казахстане

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ежедневно в спецЦОНы обращаются тысячи человек. По его словам, до их создания процедура занимала шесть часов. Сейчас — 2 часа, если нет штрафов и оплачен налог. Однако и этот срок планируется сократить.

«Как улучшить деятельность специализированных центров обслуживания населения и облегчить получение услуг? Этот вопрос был поднят на обсуждении с министром информации и коммуникаций Даурен Абаев и возникло предложение перевести регистрацию автотранспорта в электронный формат. Совместно с Министерство внутренних дел РК / ҚР Ішкі істер министрлігі мы вынесли это предложение на рассмотрение межведомственной комиссии и под руководством заместителя Премьер-министра Жумагалиева Аскара Куанышевича приняли решение», — пишет Оспанов.

По его словам, это будет выглядеть следующим образом: «Сейчас, покупая автомобиль, вы вместе с продавцом приходите в спецЦОН, проходите проверку машины в ангаре, оплачиваете штрафы и задолженности, если они имеются, сдаете документы на снятие и постановку на учет авто и ожидаете изготовления нового номера около двух часов», — говорит он о текущем процессе.