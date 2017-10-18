Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
07:18 (мск), источник: VN.ru

120-миллиардный бюджет на 2018 год планирует Новосибирская область

Региональный бюджет на предстоящий год будет бездефицитным, а собственные доходы Новосибирской области увеличатся. Вчера в областном парламенте прошли общественные слушания по проекту главного финансового документа.

Доходы областной казны составят 119 миллиардов рублей, а расходы — на два миллиарда больше. Однако причина отрицательного сальдо чисто техническая. Дело в том, что нынче последние дни декабря приходятся на субботу и воскресенье, а именно в эти дни в бюджет идет много поступлений. Из-за декабрьских выходных выпадающие средства поступят в казну в январе.

— В 2018 году мы хотим особенным образом проводить стимулирование глав муниципальных образований. Если они увеличивают доходность по налоговой базе, то, соответственно, можно рассчитывать на дополнительные дотации районам, — сообщил председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив.

Основания для позитивных прогнозов по муниципальному налоговому приросту есть. Экономика области показывает рост, тем более в этом году очень хороший урожай, часть которого пойдет на межрегиональные и иностранные рынки. Сама структура бюджета будет исключительно социально ориентированной.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Дополнительные бюджетные доходы закрывают повышенную зарплату по майским указам, зарплату по бюджетным сферам, которые не попали под категорию майских указов. Мы увеличиваем размер Фонда обязательного медицинского страхования, увеличиваем средства на школьное питание для детей из малоимущих и многодетных семей, — рассказал заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Также отдельной строкой в проекте бюджета прописаны затраты на школьную охрану и транспорт. А вот вопрос строительства новых школ пока открыт.

— Большие очереди у нас, и этим бюджетом программа строительства школ, конечно, определена, но финансирование пока не заложено, потому что пока нет распределения трансфертов от федералов. Уверен, что этот вопрос будет решаться, — отметил депутат Заксобрания НСО от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Пока точно известно о возведении новых учебных заведений на улицах Титова и Тюленина. Парламентарии планируют найти средства и на строительство школы на Южно-Чемском жилмассиве в Кировском районе. В целом депутаты считают, что проект бюджета к окончательному чтению серьезных изменений не претерпит.

— Очень трудно изменить проект бюджета. Особенно пока не будет федерального трансферта. Тот проект бюджета, который внесен, проработан очень хорошо. И поэтому вот такого радикального отличия однозначно, скажем, на 40%, не будет, — отметил депутат Законодательного собрания НСО от фракции КПРФ Владимир Карпов.

Основными статьями расходов, как и в последние три года, станут: социальная сфера, медицина и образование. На эти цели потратят больше половины бюджетных ассигнований. Рост региональных доходов по сравнению с текущим годом составит более 6 процентов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
120-миллиардный бюджет на 2018 год планирует Новосибирская область
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь