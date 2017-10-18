120-миллиардный бюджет на 2018 год планирует Новосибирская область

Доходы областной казны составят 119 миллиардов рублей, а расходы — на два миллиарда больше. Однако причина отрицательного сальдо чисто техническая. Дело в том, что нынче последние дни декабря приходятся на субботу и воскресенье, а именно в эти дни в бюджет идет много поступлений. Из-за декабрьских выходных выпадающие средства поступят в казну в январе.

— В 2018 году мы хотим особенным образом проводить стимулирование глав муниципальных образований. Если они увеличивают доходность по налоговой базе, то, соответственно, можно рассчитывать на дополнительные дотации районам, — сообщил председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив.

Основания для позитивных прогнозов по муниципальному налоговому приросту есть. Экономика области показывает рост, тем более в этом году очень хороший урожай, часть которого пойдет на межрегиональные и иностранные рынки. Сама структура бюджета будет исключительно социально ориентированной.

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— Дополнительные бюджетные доходы закрывают повышенную зарплату по майским указам, зарплату по бюджетным сферам, которые не попали под категорию майских указов. Мы увеличиваем размер Фонда обязательного медицинского страхования, увеличиваем средства на школьное питание для детей из малоимущих и многодетных семей, — рассказал заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Также отдельной строкой в проекте бюджета прописаны затраты на школьную охрану и транспорт. А вот вопрос строительства новых школ пока открыт.

— Большие очереди у нас, и этим бюджетом программа строительства школ, конечно, определена, но финансирование пока не заложено, потому что пока нет распределения трансфертов от федералов. Уверен, что этот вопрос будет решаться, — отметил депутат Заксобрания НСО от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Пока точно известно о возведении новых учебных заведений на улицах Титова и Тюленина. Парламентарии планируют найти средства и на строительство школы на Южно-Чемском жилмассиве в Кировском районе. В целом депутаты считают, что проект бюджета к окончательному чтению серьезных изменений не претерпит.

— Очень трудно изменить проект бюджета. Особенно пока не будет федерального трансферта. Тот проект бюджета, который внесен, проработан очень хорошо. И поэтому вот такого радикального отличия однозначно, скажем, на 40%, не будет, — отметил депутат Законодательного собрания НСО от фракции КПРФ Владимир Карпов.