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07:24 (мск), источник: Kazinform

Власти Усть-Каменогорска: Уголь получат все в течение недели

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Председатель Совета ветеранов войны и труда Сергей Денякин рассказал о том, как идут поставки льготного угля в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

Возглавляемое им общественное объединение «Совет ветеранов войны и труда» является координирующей организацией по распределению социального угля в Усть-Каменогорске. Еще летом акимат Усть-Каменогорска и АО «Қара жыра» подписали меморандум о поставке угля по социальной цене. Списки получателей угля были сформированы Комитетами местного самоуправления. Общественники предупредили население о том, что следует запасаться зимним топливом заранее, с августа-сентября.

«На левом берегу обеспечение углем идет день в день. На Защите идет с небольшим отставанием, так как не было вагонов, и прием заявок был временно прекращен. Отставание от графика составляет 6 дней. Нужно наверстать, а потом снова начнем прием заявок. Это не наша беда, это общая беда по всей стране. Но по сравнению с другими регионами положение в Усть-Каменогорске значительно лучше, — говорит ветеран Денякин.

По его словам, население массово начинает закупать уголь и дрова только с наступлением холодов, оттого и возникает сезонный ажиотаж. Такая картина повторяется из года в год. Однако, в этом году ситуация осложнилась еще и перебоями по поставкам угля в целом по стране.

«Такая обстановка может продлиться где-то около недели. Но уголь получат все, нет причин для беспокойства», — обещает Сергей Денякин.

Как отмечают в акимате города, АО «Қара жыра» уже девятый год подряд обеспечивает углем по льготной цене социально незащищенные группы населения, благодаря чему тысячи семей ветеранов войны и труда, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов имеют возможность получить льготный уголь.

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