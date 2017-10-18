Власти Усть-Каменогорска: Уголь получат все в течение недели

Возглавляемое им общественное объединение «Совет ветеранов войны и труда» является координирующей организацией по распределению социального угля в
«На левом берегу обеспечение углем идет день в день. На Защите идет с небольшим отставанием, так как не было вагонов, и прием заявок был временно прекращен. Отставание от графика составляет 6 дней. Нужно наверстать, а потом снова начнем прием заявок. Это не наша беда, это общая беда по всей стране. Но по сравнению с другими регионами положение в
«Такая обстановка может продлиться
Как отмечают в акимате города, АО «Қара жыра» уже девятый год подряд обеспечивает углем по льготной цене социально незащищенные группы населения, благодаря чему тысячи семей ветеранов войны и труда, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов имеют возможность получить льготный уголь.