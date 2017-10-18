Изъятого нелегального алкоголя в крае стало почти в два раза больше
За 9 месяцев в регионе изъяли 373 тысячи литров фальсифицированного алкоголя.
За 9 месяцев в регионе изъяли 373 тысячи литров фальсифицированного алкоголя.
В Красноярском крае с января по сентябрь текущего года изъяли из оборота 373 тысячи литров фальсифицированного алкоголя. По сравнению с прошлым годом данная цифра выросла на 80%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение окружного управления Росалкогольрегулирования.
За 9 месяцев объем изъятого в Сибири алкоголя достиг цифры в 2,9 млн литров, что на 17% меньше, чем в прошлом году. Почти половина этого объема приходится на Новосибирскую и Иркутскую области. Там было обнаружено 700,7 и 670 тысяч литров нелегальной продукции.
«Если в этих двух регионах объем изъятого нелегального алкоголя сократился, то в Омской области — вырос на 85%, а в Красноярском крае — на 80%», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2016 году по Красноярску прошла волна алкогольных отравлений. После употребления купленного через интернет виски под маркой Jack Daniels скончались 12 человек. Обвинения по факту продажи суррогата были предъявлены семи красноярцам и жителю Подмосковья.