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07:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Власти Башкирии построят современную швейную фабрику

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии появится современная швейная фабрика. Новое производство будет создано в Баймаке.

Распоряжение о создание рабочей группы по реализации приоритетного инвестиционного проекта подписал премьер-министр регионального правительства Рустэм Марданов. Документ размещен на официальном портале правовой информации республики.

Еще одним распоряжением правительства в регионе создается единый интегрированный оперативный план по реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития России.

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