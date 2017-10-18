Власти Башкирии построят современную швейную фабрику
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии появится современная швейная фабрика. Новое производство будет создано в Баймаке.
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии появится современная швейная фабрика. Новое производство будет создано в Баймаке.
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