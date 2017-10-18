СМИ узнали о переносе сроков стройки ВСМ Москва — Казань
(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Сроки строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань могут быть перенесены. Об этом пишет газета «Ведомости».
(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Сроки строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань могут быть перенесены. Об этом пишет газета «Ведомости».
Издание со ссылкой на двоих собеседников, близких к ОАО «РЖД», утверждает, что на состоявшемся в сентябре совещании у
Рассмотрение именно такого варианта газете подтвердил министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, проект ВСМ Москва — Казань могут начать реализовывать поэтапно. Представитель же РЖД уточнил, что участок Москва — Владимир должен быть построен к 2023 году.
Три источника издания, задействованные в обсуждении и подготовке проекта, полагают, что растет риск откладывания его на потом или отказа от реализации. Один из собеседников считает, что для строительства ВСМ сейчас просто не хватает средств.
Человек, близкий к Российским железным дорогам, пояснил «Ведомостям», что концессионное соглашение будет включать условия, при достижении которых магистраль будет продолжена до Казани.