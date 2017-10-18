СМИ узнали о переносе сроков стройки ВСМ Москва — Казань

Издание со ссылкой на двоих собеседников, близких к ОАО «РЖД», утверждает, что на состоявшемся в сентябре совещании у вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича пришли к выводу о необходимости построить сначала участок ВСМ от Москвы до Владимира. Решение о строительстве оставшейся части магистрали предполагается принять потом, если дорога будет достаточно востребованной.

Рассмотрение именно такого варианта газете подтвердил министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, проект ВСМ Москва — Казань могут начать реализовывать поэтапно. Представитель же РЖД уточнил, что участок Москва — Владимир должен быть построен к 2023 году.

Три источника издания, задействованные в обсуждении и подготовке проекта, полагают, что растет риск откладывания его на потом или отказа от реализации. Один из собеседников считает, что для строительства ВСМ сейчас просто не хватает средств.