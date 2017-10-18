Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
09:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

СМИ узнали о переносе сроков стройки ВСМ Москва — Казань

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Сроки строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань могут быть перенесены. Об этом пишет газета «Ведомости».

Издание со ссылкой на двоих собеседников, близких к ОАО «РЖД», утверждает, что на состоявшемся в сентябре совещании у вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича пришли к выводу о необходимости построить сначала участок ВСМ от Москвы до Владимира. Решение о строительстве оставшейся части магистрали предполагается принять потом, если дорога будет достаточно востребованной.

Рассмотрение именно такого варианта газете подтвердил министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, проект ВСМ Москва — Казань могут начать реализовывать поэтапно. Представитель же РЖД уточнил, что участок Москва — Владимир должен быть построен к 2023 году.

Три источника издания, задействованные в обсуждении и подготовке проекта, полагают, что растет риск откладывания его на потом или отказа от реализации. Один из собеседников считает, что для строительства ВСМ сейчас просто не хватает средств.

Человек, близкий к Российским железным дорогам, пояснил «Ведомостям», что концессионное соглашение будет включать условия, при достижении которых магистраль будет продолжена до Казани.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Премьера «Господин Ибрагим» состоится в Казанском ТЮЗе
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь