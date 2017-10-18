Ставка рефинансирования снижена в Беларуси до 11% годовых

Источник: БЕЛТА

Решение было принято по итогам состоявшегося в конце сентября ежеквартального заседания по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — пояснили в Нацбанке.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее). С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, — ближе к 6%. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Национального банка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в восьмой раз с начала года.