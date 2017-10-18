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07:27 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте отказались от строительства скоростной электрички

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Столичные власти отказались от строительства электрифицированной скоростной двухпутной кольцевой железной дороги, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

Это решение было принято в связи со сложностью реализации проекта в плотной городской застройке и необходимостью сноса большого числа жилых и промышленных объектов. Для разработки новой концепции строительства были привлечены ведущие иностранные специалисты в этой области.

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«Первоначальный вариант прокладки предусматривал строительство железнодорожной линии левостороннего и правостороннего движения предпочтительно по земле. Из общего расстояния в 72,1 км пути 6 км — это были различные эстакады, мосты и путепроводы. По поручению главы государства во избежание массовых сносов строений было принято новое оптимальное решение строительства надземного метро эстакадного типа. Это позволит максимально сохранить городскую планировку, существующую застройку и действующие предприятия», — сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Теперь общая протяжённость путей составит 52,1 км. Они будут пересекаться с существующими, строящимися и планируемыми линиями подземного метрополитена. Сроки строительства с учётом подготовительного периода составят 4 года — с 2017 по 2021 годы.

Предположительно количество надземных станций метро достигнет 35. Предварительная стоимость строительства кольцевой линии метро составляет 422,3 миллиона долларов.

Проектируемая кольцевая линия метрополитена будет проходить по территории Яшнаабадского, Яккасарайского, Учтепинского, Шайхантахурского, Алмазарского, Юнусабадского, Чиланзарского и Сергелийского районов. Остановки будут спроектированы с учетом пассажиропотока на участках Ташкентской кольцевой автодороги.

Напомним, что стоимость первоначального проекта оценивалась в 320,1 миллиона долларов, из которых 115 миллионов должен был выделить китайский Эксимбанк. Всего в рамках проекта планировалось построить 26 станций и свыше 140 км железных путей в оба конца.

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