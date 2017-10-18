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07:51 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам простят пени за ЖКХ

Акцию проводит АО «ОмскРТС».

Источник: РИА "Новости"

Омичам простят пени за ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

АО «ОмскРТС» спишет своим потребителям пени. Однако для этого необходимо оплатить до конца года основной долг за ЖКХ. Кроме того, если размер пени составляет более 500 рублей, необходимо оплатить не менее 50% от ее суммы. После этого оставшаяся пеня будет списана полностью.

«Мероприятие проводится не первый год и является довольно эффективной мерой в рамках целенаправленной работы по снижению дебиторской задолженности абонентов. Так, в течение декабря прошлого года размер долга населения только благодаря участникам акции уменьшился на 23,4 миллиона рублей. В общей сложности на лицевых счетах потребителей были аннулированы пени в размере 1,5 миллиона рублей. При этом максимальный размер перерасчёта пени одному из участников акции составил почти 27 000 рублей. Мы готовы идти навстречу потребителю, если по этой задолженности нет вступившего в законную силу решения суда о взыскании», — отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

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