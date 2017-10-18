Почти 13 тонн кроссовок сожгли в Алматинской области
Поддельные кроссовки Adidas, Reebok, Nike были выявлены на таможенном посту «Алтынколь» в Алматинской области.
Поддельные кроссовки Adidas, Reebok, Nike были выявлены на таможенном посту «Алтынколь» в Алматинской области.
Общая стоимость партии из 44 714 пар обуви оценивается в 83 тыс. долларов, вес контрафактного груза — 12,7 тонны.
Департамент госдоходов обратился к правообладателям товарных знаков, которые подтвердили факт подделки обуви.
16 октября весь товар был сожжен в специальной печи.