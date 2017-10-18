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11:38 (мск), источник: 365info.kz

Почти 13 тонн кроссовок сожгли в Алматинской области

Поддельные кроссовки Adidas, Reebok, Nike были выявлены на таможенном посту «Алтынколь» в Алматинской области.

Источник: 365info.kz

Общая стоимость партии из 44 714 пар обуви оценивается в 83 тыс. долларов, вес контрафактного груза — 12,7 тонны.

Департамент госдоходов обратился к правообладателям товарных знаков, которые подтвердили факт подделки обуви.

16 октября весь товар был сожжен в специальной печи.

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