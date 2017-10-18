В Красноярском крае почти в два раза выросло производство мяса птицы
Статистики озвучили данные по пищевой промышленности.
Статистики озвучили данные по пищевой промышленности.
В Красноярском крае стали производить мяса птицы почти в два раза больше, чем в прошлом году. Такие же показатели с производством круп. Сравнительный анализ состояния пищевой промышленности представил Красноярскстат.
Небольшой рост показали производители говядины, свинины, сыров и колбасных изделий. А вот производство растительного масла, переработанной рыбы, муки, макаронных и мучных изделий в Красноярском крае снизилось.
По данным специалистов, на 1 октября 2017 года в Красноярском крае насчитывалось 734 организации и 624 индивидуальных предпринимателя по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов». В этой сфере занято 5 тысяч работников, средняя заработная плата составляет 23 278 рублей.