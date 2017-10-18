В Красноярском крае почти в два раза выросло производство мяса птицы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае стали производить мяса птицы почти в два раза больше, чем в прошлом году. Такие же показатели с производством круп. Сравнительный анализ состояния пищевой промышленности представил Красноярскстат.

Небольшой рост показали производители говядины, свинины, сыров и колбасных изделий. А вот производство растительного масла, переработанной рыбы, муки, макаронных и мучных изделий в Красноярском крае снизилось.